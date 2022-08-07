Перемирие между Израилем и Палестиной вступило в силу

08 августа 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

При этом израильская сторона оставляет за собой право применить силу в случае нарушения режима прекращения огня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Режим прекращения огня между Израилем и «Исламским джихадом» вступило в силу 7 августа в 23:30 по московскому времени. Об этом сообщили на телеканале «Аль-Джазира». «Глава национального департамента информации и разъяснительной работы подтверждает, что прекращение огня вступит в силу сегодня вечером в 23:30», — говорилось ранее в сообщении канцелярии израильского премьер-министра. При этом власти уточнили, что Израиль оставляет за собой право применить силу в случае нарушения режима прекращения огня в Газе. Также Израиль поблагодарили Египет за старания, которые привели к договоренностям о введении режима. Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» в Газе. Палестинские радикалы обстреляли Израиль десятками ракет. Ранее ожидалось, что перемирие в секторе Газа наступит в 20:00 по московскому времени, передает телеканал 360. *«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией.

Режим прекращения огня между Израилем и «Исламским джихадом» вступило в силу 7 августа в 23:30 по московскому времени. Об этом сообщили на телеканале «Аль-Джазира». «Глава национального департамента информации и разъяснительной работы подтверждает, что прекращение огня вступит в силу сегодня вечером в 23:30», — говорилось ранее в сообщении канцелярии израильского премьер-министра. При этом власти уточнили, что Израиль оставляет за собой право применить силу в случае нарушения режима прекращения огня в Газе. Также Израиль поблагодарили Египет за старания, которые привели к договоренностям о введении режима. Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» в Газе. Палестинские радикалы обстреляли Израиль десятками ракет. Ранее ожидалось, что перемирие в секторе Газа наступит в 20:00 по московскому времени, передает телеканал 360. *«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией.