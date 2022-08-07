07 августа 2022

Перемирие между Израилем и Палестиной вступило в силу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол Презентация инвестиционного потенциала Свердловской области в сфере энергомашиностроения. Екатеринбург, шалимов леонид, вип часы, часы cartier
При этом израильская сторона оставляет за собой право применить силу в случае нарушения режима прекращения огня Фото:

Режим прекращения огня между Израилем и «Исламским джихадом» вступило в силу 7 августа в 23:30 по московскому времени. Об этом сообщили на телеканале «Аль-Джазира».

«Глава национального департамента информации и разъяснительной работы подтверждает, что прекращение огня вступит в силу сегодня вечером в 23:30», — говорилось ранее в сообщении канцелярии израильского премьер-министра. При этом власти уточнили, что Израиль оставляет за собой право применить силу в случае нарушения режима прекращения огня в Газе. Также Израиль поблагодарили Египет за старания, которые привели к договоренностям о введении режима.

Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» в Газе. Палестинские радикалы обстреляли Израиль десятками ракет. Ранее ожидалось, что перемирие в секторе Газа наступит в 20:00 по московскому времени, передает телеканал 360.

*«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Режим прекращения огня между Израилем и «Исламским джихадом» вступило в силу 7 августа в 23:30 по московскому времени. Об этом сообщили на телеканале «Аль-Джазира». «Глава национального департамента информации и разъяснительной работы подтверждает, что прекращение огня вступит в силу сегодня вечером в 23:30», — говорилось ранее в сообщении канцелярии израильского премьер-министра. При этом власти уточнили, что Израиль оставляет за собой право применить силу в случае нарушения режима прекращения огня в Газе. Также Израиль поблагодарили Египет за старания, которые привели к договоренностям о введении режима. Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» в Газе. Палестинские радикалы обстреляли Израиль десятками ракет. Ранее ожидалось, что перемирие в секторе Газа наступит в 20:00 по московскому времени, передает телеканал 360. *«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...