AI: «Исламский джихад»* согласился на перемирие с Израилем

08 августа 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

«Исламский джихад» подтвердил заключение перемирия с Израилем Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» (признана в РФ террористической организацией) подтвердила заключение перемирия с Израилем. Об этом стало известно со слова представителя запрещенной в РФ организации Мохаммеда аль-Хинди. «Это произойдет ближе к полуночи, в 23:30, к этому моменту будут согласованы все детали и прекращение огня вступит в силу», — сказал он. «Палестинская группировка „Исламский джихад“ подтверждает соглашение о перемирии в Газе с Израилем», — стало известно из заявления палестинской группировки. Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» в Газе. Палестинские радикалы обстреляли Израиль десятками ракет. Ранее ожидалось, что перемирие в секторе Газа наступит в 20:00 по московскому времени, передает телеканал 360. Количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 41 человека, из них 15 — дети. Вечером 7 июля стало известно, что установление режима прекращения огня между Израилем и Палестиной в секторе Газа было сорвано из-за требований террористической группировки. *«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией.

Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» (признана в РФ террористической организацией) подтвердила заключение перемирия с Израилем. Об этом стало известно со слова представителя запрещенной в РФ организации Мохаммеда аль-Хинди. «Это произойдет ближе к полуночи, в 23:30, к этому моменту будут согласованы все детали и прекращение огня вступит в силу», — сказал он. «Палестинская группировка „Исламский джихад“ подтверждает соглашение о перемирии в Газе с Израилем», — стало известно из заявления палестинской группировки. Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» в Газе. Палестинские радикалы обстреляли Израиль десятками ракет. Ранее ожидалось, что перемирие в секторе Газа наступит в 20:00 по московскому времени, передает телеканал 360. Количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 41 человека, из них 15 — дети. Вечером 7 июля стало известно, что установление режима прекращения огня между Израилем и Палестиной в секторе Газа было сорвано из-за требований террористической группировки. *«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией.