Десятки китайцев заразились новым опасным вирусом

08 августа 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Симптомы нового вируса — лихорадка, усталость и кашель Фото: Анна Майорова © URA.RU В Китае обнаружен новый зоонозный вирус LayV («Ланъя»), которым заразились уже 35 человек. Смертность от этого вируса выше, чем от COVID-19. Информацию передает издание из КНР The Paper. «В Шаньдуне и провинции Хэнань обнаружен новый вирус животного происхождения, способный заразить людей. Генипавирус (им может заражаться человек — прим. ред.). Расследование показало, что были обнаружены 35 пациентов с острой инфекцией LayV», — передает издание со ссылкой на исследование китайских и сингапурских ученых. Симптомами нового вируса названы: лихорадка, усталость, кашель, анорексия, миалгия и тошнота. Пока не установлено, может ли он передаваться от человека к человеку. Сообщается также, что уровень смертности от подобных вирусов составляет от 40% до 75%, что намного выше, чем у коронавирусной инфекции.

В Китае обнаружен новый зоонозный вирус LayV («Ланъя»), которым заразились уже 35 человек. Смертность от этого вируса выше, чем от COVID-19. Информацию передает издание из КНР The Paper. «В Шаньдуне и провинции Хэнань обнаружен новый вирус животного происхождения, способный заразить людей. Генипавирус (им может заражаться человек — прим. ред.). Расследование показало, что были обнаружены 35 пациентов с острой инфекцией LayV», — передает издание со ссылкой на исследование китайских и сингапурских ученых. Симптомами нового вируса названы: лихорадка, усталость, кашель, анорексия, миалгия и тошнота. Пока не установлено, может ли он передаваться от человека к человеку. Сообщается также, что уровень смертности от подобных вирусов составляет от 40% до 75%, что намного выше, чем у коронавирусной инфекции.