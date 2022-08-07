Тюменец издевался над сожительницей с помощью двери

Житель Упоровского района во время ссоры зажал руку сожительницы в дверном проеме Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Житель Упоровского района приговорен к 1 году 6 месяцам колонии условно за то, что во время ссоры с подругой сломал ей руку, зажав конечность между дверью и косяком. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«Суд установил, что 24 апреля 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в с. Пятково Упоровского района, во время ссоры со своей сожительницей ударил ее по лицу, затем используя межкомнатную дверь, нанес ей один удар по правой руке и около 5 минут удерживал ее руку зажатой между межкомнатной дверью и дверным косяком, в результате чего причинил потерпевшей закрытый перелом правой лучевой кости», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы.

Мужчина признал вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, без исследования доказательств. Он был признан виновным по п.«з» ч.2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия и приговорен к 1 году 6 месяцам колонии условно с испытательным сроком 1 год.