07 августа 2022
06 августа 2022

Тюменский вокзал выгнал сувенирные магазины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский вокзал остался без сувенирных магазинов Фото:

На железнодорожном вокзале Тюмени перестали продавать сувениры, все торговые точки закрыли. Об этом URA.RU сообщил один из руководителей закрытых магазинов на правах анонимности.

«Мы находились на субаренде, платили исправно и даже не думали, что нас могут попросить съехать. Но в начале лета нам сказали покинуть помещение. Как оказалось, наш субарендатор не платил вокзалу деньги за помещения, которые мы ему передавали. И за неуплату, о которой мы даже не знали, нас и выгнали. Мы пытались договориться, предлагали закрыть долги, но и это на решение со стороны руководства вокзала не повлияло», — рассказал тюменец агентству.

В настоящий момент большинство магазинов на тюменском вокзале уже закрыты. Корреспонденту агентства сотрудники вокзала сообщили, что никто не знает, что будет на месте пустующих помещений. «Знаем только, что их попросили съехать. Что будет на их месте, никто не в курсе», — рассказала одна из сотрудниц вокзала. В компанию РЖД был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Съехали арендаторы с вокзала. Тюмень
На тюменском железнодорожном вокзале закрылись сувенирные магазины
Фото:
Съехали арендаторы с вокзала. Тюмень
Пустые прилавки закрытых магазинов на вокзале в Тюмени
Фото:
Съехали арендаторы с вокзала. Тюмень
Почти все магазины руководство вокзала попросило освободить помещения
Фото:

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На железнодорожном вокзале Тюмени перестали продавать сувениры, все торговые точки закрыли. Об этом URA.RU сообщил один из руководителей закрытых магазинов на правах анонимности. «Мы находились на субаренде, платили исправно и даже не думали, что нас могут попросить съехать. Но в начале лета нам сказали покинуть помещение. Как оказалось, наш субарендатор не платил вокзалу деньги за помещения, которые мы ему передавали. И за неуплату, о которой мы даже не знали, нас и выгнали. Мы пытались договориться, предлагали закрыть долги, но и это на решение со стороны руководства вокзала не повлияло», — рассказал тюменец агентству. В настоящий момент большинство магазинов на тюменском вокзале уже закрыты. Корреспонденту агентства сотрудники вокзала сообщили, что никто не знает, что будет на месте пустующих помещений. «Знаем только, что их попросили съехать. Что будет на их месте, никто не в курсе», — рассказала одна из сотрудниц вокзала. В компанию РЖД был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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