Тюменский вокзал остался без сувенирных магазинов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На железнодорожном вокзале Тюмени перестали продавать сувениры, все торговые точки закрыли. Об этом URA.RU сообщил один из руководителей закрытых магазинов на правах анонимности.

«Мы находились на субаренде, платили исправно и даже не думали, что нас могут попросить съехать. Но в начале лета нам сказали покинуть помещение. Как оказалось, наш субарендатор не платил вокзалу деньги за помещения, которые мы ему передавали. И за неуплату, о которой мы даже не знали, нас и выгнали. Мы пытались договориться, предлагали закрыть долги, но и это на решение со стороны руководства вокзала не повлияло», — рассказал тюменец агентству.

В настоящий момент большинство магазинов на тюменском вокзале уже закрыты. Корреспонденту агентства сотрудники вокзала сообщили, что никто не знает, что будет на месте пустующих помещений. «Знаем только, что их попросили съехать. Что будет на их месте, никто не в курсе», — рассказала одна из сотрудниц вокзала. В компанию РЖД был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

На тюменском железнодорожном вокзале закрылись сувенирные магазины Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пустые прилавки закрытых магазинов на вокзале в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU