В Перми купюру продают в пять раз дороже номинала

За банкноту с красивым номером пермяк просит несколько обычных Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пермяк выставил на продажу необычную купюру номиналом в пять тысяч рублей. За банковский билет он просит 25 тысяч рублей, потому что его серийный номер полностью состоит из пятерок. Объявление о продаже размещено на портале Avito.

«Все „пятерки“ на пятерке. Красивый номер», — поясняет автор объявления стоимость купюры.

Это не единственное предложение о продаже купюр с необычными серийными номерами. Так другой пермяк продает за 15 тысяч рублей купюру номиналом в пять тысяч, номер которой состоит из пятерок и нолей. За 10 тысяч также продается банкнота «с красивым номером и редкой комбинацией 4242666, 4+2=6».