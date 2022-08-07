07 августа 2022

В Перми купюру продают в пять раз дороже номинала

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Клипарт по теме Деньги. Екатеринбург, пять тысяч, рубли, топ сто фото
За банкноту с красивым номером пермяк просит несколько обычных Фото:

Пермяк выставил на продажу необычную купюру номиналом в пять тысяч рублей. За банковский билет он просит 25 тысяч рублей, потому что его серийный номер полностью состоит из пятерок. Объявление о продаже размещено на портале Avito.

«Все „пятерки“ на пятерке. Красивый номер», — поясняет автор объявления стоимость купюры.

Это не единственное предложение о продаже купюр с необычными серийными номерами. Так другой пермяк продает за 15 тысяч рублей купюру номиналом в пять тысяч, номер которой состоит из пятерок и нолей. За 10 тысяч также продается банкнота «с красивым номером и редкой комбинацией 4242666, 4+2=6».

Серийный номер на банкноте состоит из одних пятерок

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Пермяк выставил на продажу необычную купюру номиналом в пять тысяч рублей. За банковский билет он просит 25 тысяч рублей, потому что его серийный номер полностью состоит из пятерок. Объявление о продаже размещено на портале Avito. «Все „пятерки“ на пятерке. Красивый номер», — поясняет автор объявления стоимость купюры. Это не единственное предложение о продаже купюр с необычными серийными номерами. Так другой пермяк продает за 15 тысяч рублей купюру номиналом в пять тысяч, номер которой состоит из пятерок и нолей. За 10 тысяч также продается банкнота «с красивым номером и редкой комбинацией 4242666, 4+2=6».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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