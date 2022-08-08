В «Роскосмосе» сообщили о смерти космонавта Филипченко

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Анатолий Филипченко скончался в 94 года Фото:

На 95-м году жизни скончался участник первого в мире группового полета трех космических кораблей, космонавт Анатолий Филипченко. Об этом сообщили в официальном telegram-канале «Роскосмоса».

«С прискорбием сообщаем, что в воскресенье, 7 августа 2022 года, на 95-м году жизни скончался участник первого в мире группового полета трех космических кораблей, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Филипченко. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — сообщили в «Роскосмосе».

Филипченко родился 26 февраля 1928 года в Воронежской области. Он дважды летал в космос, в 1973 был назначен командиром экипажа, проходившего подготовку к совместному советско-американскому космическому полету. В 1978 году стал генерал-майором авиации.

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На 95-м году жизни скончался участник первого в мире группового полета трех космических кораблей, космонавт Анатолий Филипченко. Об этом сообщили в официальном telegram-канале «Роскосмоса». «С прискорбием сообщаем, что в воскресенье, 7 августа 2022 года, на 95-м году жизни скончался участник первого в мире группового полета трех космических кораблей, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Филипченко. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — сообщили в «Роскосмосе». Филипченко родился 26 февраля 1928 года в Воронежской области. Он дважды летал в космос, в 1973 был назначен командиром экипажа, проходившего подготовку к совместному советско-американскому космическому полету. В 1978 году стал генерал-майором авиации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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