В «Роскосмосе» сообщили о смерти космонавта Филипченко

Анатолий Филипченко скончался в 94 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На 95-м году жизни скончался участник первого в мире группового полета трех космических кораблей, космонавт Анатолий Филипченко. Об этом сообщили в официальном telegram-канале «Роскосмоса».

«С прискорбием сообщаем, что в воскресенье, 7 августа 2022 года, на 95-м году жизни скончался участник первого в мире группового полета трех космических кораблей, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Филипченко. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — сообщили в «Роскосмосе».

Филипченко родился 26 февраля 1928 года в Воронежской области. Он дважды летал в космос, в 1973 был назначен командиром экипажа, проходившего подготовку к совместному советско-американскому космическому полету. В 1978 году стал генерал-майором авиации.