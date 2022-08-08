Тюменский биолог обнаружила новый тип паразитов у летучих мышей

Главным объектом исследования стал редкий вид летучих мышей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доцент Тюменского государственного медицинского университета Мария Орлова обнаружила новый тип паразитов во время рабочей командировке в Казахстан. Главным объектом изучения стал редкий вид летучих мышей — белобрюхий стрелоух, об этом сообщается на сайт ТюмГМУ.

«Краснокнижный белобрюхий стрелоух изучен слабо. Он питается скорпионами, у него отличная от других видов паразитофауна. Поймать его — большая удача: чаще приходится довольствоваться только регистрацией ультразвуковых сигналов. К тому же долина реки Байжансай, где велась работа, — самая северная часть его ареала», — сообщает Мария Орлова.

Кроме того, исследование млекопитающего принесло еще один сюрприз: был обнаружен новый вид паразитов. Это важная находка, которая дает понять, как мало науке известно о летучих мышах. Следует продолжать изучение, чтобы избежать новых эпидемий, подобных COVID-19, добавила она.

Биологам удалось поймать и исследовать не только белобрюхого стрелоуха, но и другие виды летучих мышей — в том числе, остроухую ночницу и большого подковоноса. Изучение полученных образцов паразитов продолжится в Екатеринбурге в центре вирусологии и биологии «Вектор». Первые результаты станут известны уже этой осенью.