08 августа 2022
07 августа 2022

Тюменский биолог обнаружила новый тип паразитов у летучих мышей

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Работа лаборатории на кафедре экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. Екатеринбург, наука, микроскоп, исследование, научный микроскоп
Главным объектом исследования стал редкий вид летучих мышей Фото:

Доцент Тюменского государственного медицинского университета Мария Орлова обнаружила новый тип паразитов во время рабочей командировке в Казахстан. Главным объектом изучения стал редкий вид летучих мышей — белобрюхий стрелоух, об этом сообщается на сайт ТюмГМУ.

«Краснокнижный белобрюхий стрелоух изучен слабо. Он питается скорпионами, у него отличная от других видов паразитофауна. Поймать его — большая удача: чаще приходится довольствоваться только регистрацией ультразвуковых сигналов. К тому же долина реки Байжансай, где велась работа, — самая северная часть его ареала», — сообщает Мария Орлова.

Кроме того, исследование млекопитающего принесло еще один сюрприз: был обнаружен новый вид паразитов. Это важная находка, которая дает понять, как мало науке известно о летучих мышах. Следует продолжать изучение, чтобы избежать новых эпидемий, подобных COVID-19, добавила она.

Биологам удалось поймать и исследовать не только белобрюхого стрелоуха, но и другие виды летучих мышей — в том числе, остроухую ночницу и большого подковоноса. Изучение полученных образцов паразитов продолжится в Екатеринбурге в центре вирусологии и биологии «Вектор». Первые результаты станут известны уже этой осенью.

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Доцент Тюменского государственного медицинского университета Мария Орлова обнаружила новый тип паразитов во время рабочей командировке в Казахстан. Главным объектом изучения стал редкий вид летучих мышей — белобрюхий стрелоух, об этом сообщается на сайт ТюмГМУ. «Краснокнижный белобрюхий стрелоух изучен слабо. Он питается скорпионами, у него отличная от других видов паразитофауна. Поймать его — большая удача: чаще приходится довольствоваться только регистрацией ультразвуковых сигналов. К тому же долина реки Байжансай, где велась работа, — самая северная часть его ареала», — сообщает Мария Орлова. Кроме того, исследование млекопитающего принесло еще один сюрприз: был обнаружен новый вид паразитов. Это важная находка, которая дает понять, как мало науке известно о летучих мышах. Следует продолжать изучение, чтобы избежать новых эпидемий, подобных COVID-19, добавила она. Биологам удалось поймать и исследовать не только белобрюхого стрелоуха, но и другие виды летучих мышей — в том числе, остроухую ночницу и большого подковоноса. Изучение полученных образцов паразитов продолжится в Екатеринбурге в центре вирусологии и биологии «Вектор». Первые результаты станут известны уже этой осенью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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