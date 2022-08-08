Последний пиарщик Тунгусова уходит из мэрии Екатеринбурга

Алексей Редин — один из старожилов мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник департамента информационной политики мэрии Екатеринбурга Алексей Редин в ближайшее время покинет должность. По данным URA.RU, об этом Редин рассказал подчиненным на утренней планерке в понедельник.

«Получил предложение, от которого не смог отказаться», — поделился источник. Дозвониться до самого Редина к моменту публикации не удалось.

Он пришел на работу в мэрию в 2008 году. Тогда вице-мэром был Владимир Тунгусов, долгое время — до сентября 2018-го — считавшийся теневым руководителем администрации (даже после перехода на пост вице-губернатора в мае 2016-го).

За последние годы Редин пережил две большие смены власти в городе. Первую — осенью 2018-го, когда по команде губернатора Евгения Куйвашева новый мэр Александр Высокинский устроил зачистку «серого дома» от людей из окружения только-только уволенного Тунгусова. Несмотря на бэкграунд, Редина тогда даже повысили). И вторую — зимой 2021-го, когда Высокинского сменил Алексей Орлов, до этого работавший первым замом главы региона.