Курганскую активистку возмутили не работающие в жару фонтаны

Жительница Кургана недовольна отсутствием воды в фонтанах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отсутствие воды в курганских фонтанах в период жары вредит общественному здоровью, а светодиодные фонтаны не могут стать подходящей заменой водным объектам. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала общественный представитель агентства стратегических инициатив в Курганской области по направлению «Городское развитие» Оксана Ковалева.

«<…> третье, на что я обратила внимание, это исчезновение природной воды в фонтанах Кургана. Город без работающих фонтанов в жару — это плохо. Ведь фонтан с природной водой — это не только комфортная среда, но и инструмент поддержки общественного здоровья (увлажняет воздух, за счет этого снижается температура в пределах небольшого радиуса)», — сообщает Ковалева. По ее словам, светодиодные фонтаны не могут являться полноценной заменой водным фонтанам.

По данному вопросу URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы обратили внимание на неработающий фонтан, расположенный около памятника воинам — зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века. По словам горожан, на дне фонтана осела грязь.