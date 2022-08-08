В Кургане заработал светофор, установленный из-за закрытия моста

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Установка светофора на перекрёстке шоссе Тюнина и улицы Свободы. Курган, автомобили, машины, шоссе тюнина, автодорога, дорога
На шоссе Тюнина в кургане заработал новый светофор Фото:

В Кургане на перекрестке шоссе Тюнина и улицы Свободы 8 августа начал работу новый светофор. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. Объект установили из-за закрытия Кировского моста, находящегося рядом.

«На перекрестке шоссе Тюнина и улицы Свободы функционирует новый светофор. Он начал работать с сегодняшнего дня», — рассказали в городской Госавтоинспекции. По данным ГИБДД, объект установлен для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее URA.RU писало, что светофор на перекрестке Свободы и Тюнина начнет работать раньше запланированной даты. Ранее ожидалось, что светофор включат 14 августа. В начале августа в Кургане на год закрыли Кировский мост, который находится в аварийном состоянии. Из-за этого на перекрестке улицы Свободы и шоссе Тюнина решили установить светофор.

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В Кургане на перекрестке шоссе Тюнина и улицы Свободы 8 августа начал работу новый светофор. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. Объект установили из-за закрытия Кировского моста, находящегося рядом. «На перекрестке шоссе Тюнина и улицы Свободы функционирует новый светофор. Он начал работать с сегодняшнего дня», — рассказали в городской Госавтоинспекции. По данным ГИБДД, объект установлен для обеспечения безопасности дорожного движения. Ранее URA.RU писало, что светофор на перекрестке Свободы и Тюнина начнет работать раньше запланированной даты. Ранее ожидалось, что светофор включат 14 августа. В начале августа в Кургане на год закрыли Кировский мост, который находится в аварийном состоянии. Из-за этого на перекрестке улицы Свободы и шоссе Тюнина решили установить светофор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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