Иммунолог Крючков предупредил об опасности объятий и рукопожатий

09 августа 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Во время близкого контакта можно заразиться и передать инфекцию, сказал Николай Крючков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время рукопожатий и объятий можно заразиться респираторной, кишечной или другой опасной инфекцией, включая паразитов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Существует множество инфекций, которые можно с рук перенести на лицо. То есть это и гельминт, и кишечные инфекции. Но с рукопожатием риски действительно малы, в отличие от ситуаций с поврежденной кожей. Например, та же обезьянья оспа. На руках может быть яд, который передается рукопожатием, и человек умрет в течение неограниченного времени», — сказал Николай Крючков. По его словам, во время таких прикосновений можно заразиться респираторными заболеваниями. «Объятия — это либо контакт с кожей и слизистыми. Ты можешь получить заразную инфекцию на подобии COVID-19, то есть, за счет воздушно-капельного пути. Органы дыхания находятся близко при контакте с человеком, соответственно можно передать заразу», — объяснил иммунолог. Он отметил, что вероятность такого заражения не очень высока.

Во время рукопожатий и объятий можно заразиться респираторной, кишечной или другой опасной инфекцией, включая паразитов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Существует множество инфекций, которые можно с рук перенести на лицо. То есть это и гельминт, и кишечные инфекции. Но с рукопожатием риски действительно малы, в отличие от ситуаций с поврежденной кожей. Например, та же обезьянья оспа. На руках может быть яд, который передается рукопожатием, и человек умрет в течение неограниченного времени», — сказал Николай Крючков. По его словам, во время таких прикосновений можно заразиться респираторными заболеваниями. «Объятия — это либо контакт с кожей и слизистыми. Ты можешь получить заразную инфекцию на подобии COVID-19, то есть, за счет воздушно-капельного пути. Органы дыхания находятся близко при контакте с человеком, соответственно можно передать заразу», — объяснил иммунолог. Он отметил, что вероятность такого заражения не очень высока.