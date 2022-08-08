Люди Козицына спутали карты мэру Екатеринбурга перед выборами

О новой работе Алексея Редина будет объявлено в ближайшее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Начальник департамента информполитики мэрии Екатеринбурга Алексей Редин станет замом главы Верхней Пышмы. Территория считается вотчиной УГМК (там находится ее штаб-квартира), а мэр Иван Соломин — креатурой бывшего гендиректора компании Андрея Козицына. По словам источника URA.RU, уход Редина из власти Екатеринбурга — внеплановый и создает проблему для мэра Алексея Орлова и его зама по политике Сергея Плахотина.

«Все получилось быстро: Редину сделали предложение из администрации Верхней Пышмы (видимо, Соломин), тот сразу согласился. Плахотин, который только сегодня вышел с больничного, ничего заранее не знал, поэтому с преемником Редина ясности нет. Ослабление пиар-блока за месяц до губернаторских выборов создает определенную угрозу — в том числе для Орлова, отвечающего за результат», — поделился источник.

Другой собеседник агентства при этом заверил, что какой-то выход из ситуации в мэрии все равно найдут. В разговоре с URA.RU сам Плахотин предложил дождаться каких-либо официальных решений. А Редин на звонок корреспондента не ответил. В администрации Верхней Пышмы также не взяли трубку.

Редин работал в мэрии Екатеринбурга с 2008 года. А департамент возглавлял с начала 2019-го. В должности руководителя Редин отвечал за операционное управление всем пиар-блоком администрации.