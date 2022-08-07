Власти района ЯНАО объявили чрезвычайное положение

В связи с усилившимся лесным пожаром власти Надымского района объявили режим ЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Власти Надымского района ЯНАО объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами. Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба администрации Надымского района на официальном портале.

«В Надымском районе введен режим ЧС. На территории района по состоянию на 18:00ч. зарегистрирован 1 природный пожар. Его площадь — более 1000 гектаров», — сообщает пресс-служба администрации.

Днем 8 августа на территории района действовало три лесных пожара. Сейчас действует один очаг возгорания, но его площадь увеличилась с 900 га до 1000 га. Опасности для населения и объектов экономики нет.

Ранее URA.RU рассказало, что в тушении природных пожаров в Надымском районе задействовано 126 человек из состава Ямалспаса и Надымского лесхоза, также работают два вертолета. Пожарами в районе власти Муравленко объясняют смог на их территории.