07 августа 2022
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Мэрия в ЯНАО обвинила в задымлении соседний район

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
На Ямале действуют 11 лесных пожаров Фото:

Дым от лесных пожаров принесло в Муравленко из Надымского района ЯНАО. Как сообщается в соцсетях мэрии города, на территории Муравленко нет действующих пожаров.

«Уважаемые жители города, по данным управления ГО и ЧС, действующих лесных пожаров на прилегающих к городу Муравленко территориях нет. Дым, который сейчас чувствуется, принесло ветром из Надымского района», — говорится в сообщении.

По данным единой картографической системы, в ЯНАО на сегодня действуют 11 лесных пожаров общей площадью в 969 гектаров. В администрацию Надымского района агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что 6 августа площадь пожаров в регионе составляла 697 гектаров. Пожары тушат 152 человека.

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Дым от лесных пожаров принесло в Муравленко из Надымского района ЯНАО. Как сообщается в соцсетях мэрии города, на территории Муравленко нет действующих пожаров. «Уважаемые жители города, по данным управления ГО и ЧС, действующих лесных пожаров на прилегающих к городу Муравленко территориях нет. Дым, который сейчас чувствуется, принесло ветром из Надымского района», — говорится в сообщении. По данным единой картографической системы, в ЯНАО на сегодня действуют 11 лесных пожаров общей площадью в 969 гектаров. В администрацию Надымского района агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что 6 августа площадь пожаров в регионе составляла 697 гектаров. Пожары тушат 152 человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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