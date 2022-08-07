Мэрия в ЯНАО обвинила в задымлении соседний район

На Ямале действуют 11 лесных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дым от лесных пожаров принесло в Муравленко из Надымского района ЯНАО. Как сообщается в соцсетях мэрии города, на территории Муравленко нет действующих пожаров.

«Уважаемые жители города, по данным управления ГО и ЧС, действующих лесных пожаров на прилегающих к городу Муравленко территориях нет. Дым, который сейчас чувствуется, принесло ветром из Надымского района», — говорится в сообщении.

По данным единой картографической системы, в ЯНАО на сегодня действуют 11 лесных пожаров общей площадью в 969 гектаров. В администрацию Надымского района агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что 6 августа площадь пожаров в регионе составляла 697 гектаров. Пожары тушат 152 человека.