«Газпром» возобновил поставки газа в Латвию

Латвия вновь начала получать газ и России
новость из сюжетаРоссия отказалась продавать газ за валюту
Российская компания «Газпром» возобновила поставки газа в Латвию. Такие данные приводит Европейская сеть операторов систем передачи газа (Entsog).
«Латвия начала получать российский газ с 5 августа. Главный оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze закупает российский газ через посредника. Оплату за газ проводят в евро», — сообщает Entsog.
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию 30 июля. Это связано с указом президента России Владимира Путина о том, что недружественные страны должны оплачивать поставки газа в рублях. Латвия отказалась это делать.
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