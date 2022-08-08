«Газпром» возобновил поставки газа в Латвию

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Клипарт. Сургут, газ, винтиль
Латвия вновь начала получать газ и России Фото:
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Российская компания «Газпром» возобновила поставки газа в Латвию. Такие данные приводит Европейская сеть операторов систем передачи газа (Entsog).

«Латвия начала получать российский газ с 5 августа. Главный оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze закупает российский газ через посредника. Оплату за газ проводят в евро», — сообщает Entsog.

«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию 30 июля. Это связано с указом президента России Владимира Путина о том, что недружественные страны должны оплачивать поставки газа в рублях. Латвия отказалась это делать.

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Российская компания «Газпром» возобновила поставки газа в Латвию. Такие данные приводит Европейская сеть операторов систем передачи газа (Entsog). «Латвия начала получать российский газ с 5 августа. Главный оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze закупает российский газ через посредника. Оплату за газ проводят в евро», — сообщает Entsog. «Газпром» прекратил поставки газа в Латвию 30 июля. Это связано с указом президента России Владимира Путина о том, что недружественные страны должны оплачивать поставки газа в рублях. Латвия отказалась это делать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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