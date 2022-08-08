«Газпром» возобновил поставки газа в Латвию

08 августа 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

Латвия вновь начала получать газ и России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Российская компания «Газпром» возобновила поставки газа в Латвию. Такие данные приводит Европейская сеть операторов систем передачи газа (Entsog). «Латвия начала получать российский газ с 5 августа. Главный оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze закупает российский газ через посредника. Оплату за газ проводят в евро», — сообщает Entsog. «Газпром» прекратил поставки газа в Латвию 30 июля. Это связано с указом президента России Владимира Путина о том, что недружественные страны должны оплачивать поставки газа в рублях. Латвия отказалась это делать.

Российская компания «Газпром» возобновила поставки газа в Латвию. Такие данные приводит Европейская сеть операторов систем передачи газа (Entsog). «Латвия начала получать российский газ с 5 августа. Главный оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze закупает российский газ через посредника. Оплату за газ проводят в евро», — сообщает Entsog. «Газпром» прекратил поставки газа в Латвию 30 июля. Это связано с указом президента России Владимира Путина о том, что недружественные страны должны оплачивать поставки газа в рублях. Латвия отказалась это делать.