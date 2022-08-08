Reuters: в РФ начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций

Попавшие под санкции Запада российские авиакомпании приступили к разборке своих самолетов на запчасти. Об этом сообщили четыре источника авиаотрасли.
«Западные производители понимают, что почти все «Суперджеты» эксплуатируются в России, — сказал Олег Пантелеев, руководитель аналитического центра авиации «Авиапорта». «Можно просто перестать производить и поставлять запчасти — и будет больно», — констатировал он, передает Reuters.
Другой источник сообщил, что как минимум два российских самолета, Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, эксплуатируемые Аэрофлотом, в настоящее время остановлены и разбираются. По его словам, второй самолет практически новый. Еще один собеседник агентства доложил, что из-за санкций многие маршруты были отменены, а это значит, что неиспользуемые самолеты могут в ближайшее время разобрать.
Проблемы с комплектующими начались после того, как страны Евросоюза, США, Канада и Япония начали вводить масштабные санкции против России в знак несогласия с проведением вынужденной спецоперации РФ на Украине. Обострившееся в последние месяцы санкционное давление продолжается с начала 2000-х годов. Как сообщали российские власти, антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих недружественных стран: нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, наблюдается рост инфляции, а ряд стран активно высказывает недовольство ситуацией на энергетическом рынке.
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Попавшие под санкции Запада российские авиакомпании приступили к разборке своих самолетов на запчасти. Об этом сообщили четыре источника авиаотрасли. «Западные производители понимают, что почти все «Суперджеты» эксплуатируются в России, — сказал Олег Пантелеев, руководитель аналитического центра авиации «Авиапорта». «Можно просто перестать производить и поставлять запчасти — и будет больно», — констатировал он, передает Reuters. Другой источник сообщил, что как минимум два российских самолета, Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, эксплуатируемые Аэрофлотом, в настоящее время остановлены и разбираются. По его словам, второй самолет практически новый. Еще один собеседник агентства доложил, что из-за санкций многие маршруты были отменены, а это значит, что неиспользуемые самолеты могут в ближайшее время разобрать. Проблемы с комплектующими начались после того, как страны Евросоюза, США, Канада и Япония начали вводить масштабные санкции против России в знак несогласия с проведением вынужденной спецоперации РФ на Украине. Обострившееся в последние месяцы санкционное давление продолжается с начала 2000-х годов. Как сообщали российские власти, антироссийские ограничения имеют негативный эффект и для самих недружественных стран: нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, наблюдается рост инфляции, а ряд стран активно высказывает недовольство ситуацией на энергетическом рынке.