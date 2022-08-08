Челябинские туристы пострадали из-за «пирамиды» с авибилетами

09 августа 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Туристам предлагали авиабилеты в две стороны всего за пять тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Предпринимательница из Челябинска выстроила финансовую пирамиду, и долгое время обманывала туристов, продавая им авиабилеты в любые города России всего за пять тысяч рублей. Когда туристы поняли, что вынуждены за свой счет возвращаться домой, обвинили предпринимательницу в мошенничестве. «Первый месяц все было отлично, а потом уже началась свистопляска. некоторые люди начали улетать, но не смогли вернуться. Этими людьми оказались мой брат, моя подруга и три знакомых семьи», — рассказала Пятому каналу одна из пострадавших Надежда Сабурова. По словам пострадавших, предпринимательница, которая продала им билеты, долгое время обещала вернуть деньги. После же он перестала выходить на связь. Ранее челябинцев и туристов из других регионов звали отдыхать в Челябинскую область. В туристическом приложении «Нескучное путешествие по Южному Уралу» пользователям предложили видеопрограмму и подкаст о достопримечательностях области.

Предпринимательница из Челябинска выстроила финансовую пирамиду, и долгое время обманывала туристов, продавая им авиабилеты в любые города России всего за пять тысяч рублей. Когда туристы поняли, что вынуждены за свой счет возвращаться домой, обвинили предпринимательницу в мошенничестве. «Первый месяц все было отлично, а потом уже началась свистопляска. некоторые люди начали улетать, но не смогли вернуться. Этими людьми оказались мой брат, моя подруга и три знакомых семьи», — рассказала Пятому каналу одна из пострадавших Надежда Сабурова. По словам пострадавших, предпринимательница, которая продала им билеты, долгое время обещала вернуть деньги. После же он перестала выходить на связь. Ранее челябинцев и туристов из других регионов звали отдыхать в Челябинскую область. В туристическом приложении «Нескучное путешествие по Южному Уралу» пользователям предложили видеопрограмму и подкаст о достопримечательностях области.