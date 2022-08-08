08 августа 2022

Челябинские туристы пострадали из-за «пирамиды» с авибилетами

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристам предлагали авиабилеты в две стороны всего за пять тысяч рублей Фото:

Предпринимательница из Челябинска выстроила финансовую пирамиду, и долгое время обманывала туристов, продавая им авиабилеты в любые города России всего за пять тысяч рублей. Когда туристы поняли, что вынуждены за свой счет возвращаться домой, обвинили предпринимательницу в мошенничестве.

«Первый месяц все было отлично, а потом уже началась свистопляска. некоторые люди начали улетать, но не смогли вернуться. Этими людьми оказались мой брат, моя подруга и три знакомых семьи», — рассказала Пятому каналу одна из пострадавших Надежда Сабурова.

По словам пострадавших, предпринимательница, которая продала им билеты, долгое время обещала вернуть деньги. После же он перестала выходить на связь.

Ранее челябинцев и туристов из других регионов звали отдыхать в Челябинскую область. В туристическом приложении «Нескучное путешествие по Южному Уралу» пользователям предложили видеопрограмму и подкаст о достопримечательностях области.

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Предпринимательница из Челябинска выстроила финансовую пирамиду, и долгое время обманывала туристов, продавая им авиабилеты в любые города России всего за пять тысяч рублей. Когда туристы поняли, что вынуждены за свой счет возвращаться домой, обвинили предпринимательницу в мошенничестве. «Первый месяц все было отлично, а потом уже началась свистопляска. некоторые люди начали улетать, но не смогли вернуться. Этими людьми оказались мой брат, моя подруга и три знакомых семьи», — рассказала Пятому каналу одна из пострадавших Надежда Сабурова. По словам пострадавших, предпринимательница, которая продала им билеты, долгое время обещала вернуть деньги. После же он перестала выходить на связь. Ранее челябинцев и туристов из других регионов звали отдыхать в Челябинскую область. В туристическом приложении «Нескучное путешествие по Южному Уралу» пользователям предложили видеопрограмму и подкаст о достопримечательностях области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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