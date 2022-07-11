11 июля 2022

В Челябинскую область зазывают туристов окрошкой из кислицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ильменский фестиваль. Челябинск., лето, турист
Для участников Ильменского фестиваля в туристском приложении разместили экскурсию по достопримечательностям Миасса Фото:

В Челябинске сотрудники областной универсальной научной библиотеки рассказали о турпроектах, в рамках одного из которых зрителей научили готовить окрошку с кислицей. Как сообщили в библиотеке, учреждение развивает три медиапродукта — видеопрограмму, подкаст и мобильное приложение.

«Приложение „Нескучное путешествие по Южному Уралу“, видеопрограмма „Блюдо от верблюда“ и подкаст „От верблюда“ — проекты, которые создаем для популяризации региона. 14 человек в команде гастрономического шоу собрали более 20 рецептов: окрошка с кислицей из Сатки, защипанцы из Бородиновки и другие», — рассказали в библиотеке.

Чтобы снять гастрономические программы, съемочная группа семь раз выезжала в разные территории. Сейчас готовый к просмотру материал размещается в соцсетях, но затем планируют издать его в виде электронной книги.

Подкаст автора Юлии Поздеевой сообщает о туристских локациях и их истории. Создано порядка 30 выпусков. Среди них, например, рассказывается о картофельном бунте XIX века и памятнике Владимиру Ленину — про скульптуру на площади Революции с подачи Сергея Довлатова говорили, что на ней изображено две кепки вместо одной.

В туристском приложении, которое можно скачать в Play Market, до конца года накопится 40 экскурсий. На очереди — размещение данных с двумя новыми экскурсиями по татарским местам Челябинска и Троицка. К июлю приложение скачали 4,5 тысячи раз.

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В Челябинске сотрудники областной универсальной научной библиотеки рассказали о турпроектах, в рамках одного из которых зрителей научили готовить окрошку с кислицей. Как сообщили в библиотеке, учреждение развивает три медиапродукта — видеопрограмму, подкаст и мобильное приложение. «Приложение „Нескучное путешествие по Южному Уралу“, видеопрограмма „Блюдо от верблюда“ и подкаст „От верблюда“ — проекты, которые создаем для популяризации региона. 14 человек в команде гастрономического шоу собрали более 20 рецептов: окрошка с кислицей из Сатки, защипанцы из Бородиновки и другие», — рассказали в библиотеке. Чтобы снять гастрономические программы, съемочная группа семь раз выезжала в разные территории. Сейчас готовый к просмотру материал размещается в соцсетях, но затем планируют издать его в виде электронной книги. Подкаст автора Юлии Поздеевой сообщает о туристских локациях и их истории. Создано порядка 30 выпусков. Среди них, например, рассказывается о картофельном бунте XIX века и памятнике Владимиру Ленину — про скульптуру на площади Революции с подачи Сергея Довлатова говорили, что на ней изображено две кепки вместо одной. В туристском приложении, которое можно скачать в Play Market, до конца года накопится 40 экскурсий. На очереди — размещение данных с двумя новыми экскурсиями по татарским местам Челябинска и Троицка. К июлю приложение скачали 4,5 тысячи раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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