В Челябинскую область зазывают туристов окрошкой из кислицы

Для участников Ильменского фестиваля в туристском приложении разместили экскурсию по достопримечательностям Миасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники областной универсальной научной библиотеки рассказали о турпроектах, в рамках одного из которых зрителей научили готовить окрошку с кислицей. Как сообщили в библиотеке, учреждение развивает три медиапродукта — видеопрограмму, подкаст и мобильное приложение.

«Приложение „Нескучное путешествие по Южному Уралу“, видеопрограмма „Блюдо от верблюда“ и подкаст „От верблюда“ — проекты, которые создаем для популяризации региона. 14 человек в команде гастрономического шоу собрали более 20 рецептов: окрошка с кислицей из Сатки, защипанцы из Бородиновки и другие», — рассказали в библиотеке.

Чтобы снять гастрономические программы, съемочная группа семь раз выезжала в разные территории. Сейчас готовый к просмотру материал размещается в соцсетях, но затем планируют издать его в виде электронной книги.

Подкаст автора Юлии Поздеевой сообщает о туристских локациях и их истории. Создано порядка 30 выпусков. Среди них, например, рассказывается о картофельном бунте XIX века и памятнике Владимиру Ленину — про скульптуру на площади Революции с подачи Сергея Довлатова говорили, что на ней изображено две кепки вместо одной.

В туристском приложении, которое можно скачать в Play Market, до конца года накопится 40 экскурсий. На очереди — размещение данных с двумя новыми экскурсиями по татарским местам Челябинска и Троицка. К июлю приложение скачали 4,5 тысячи раз.