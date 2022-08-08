В Курганской области открыли «Казачью заставу»

09 августа 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

В Куртамышском районе открыли первую смену полевого военно-спортивного лагеря казаков фото: Владимир Ярушников, соцсеть «ВКонтакте» В Куртамышском районе Курганской области начала работу первая профильная смена для подростков «Казачья застава». Она организована по инициативе казаков Зауральского отдельского казачьего общества, сообщил URA.RU председатель молодежной казачьей организации Курганской области Владимир Ярушников. «Смена имеет статус областной профильной юнармейской казачьей смены „Казачья Застава“ и действует в форме полевого военно-спортивного лагеря на базе комплекса отдыха „Лазурный“ ГАУ „Содействие детскому отдыху“. Ребята будут знакомиться с основами военной службы, основами православной культуры, русскими народными, в том числе и казачьими традициями, совершенствоваться в навыках стрельбы и владения традиционным казачьим оружием», — сообщил Владимир Ярушников. По его словам, в рамках смены участники пройдут обучение правилам безопасного поведения на воде, отработают навыки оказания первой помощи и спасения утопающих. Также ребята будут изучать народное пение и танец, участвовать в творческих конкурсах и осваивать иную казачью науку. Организацию смены поддержал департамент образования и науки Курганской области. В смене участвуют ребята из казачьих кадетских классов Курганской области фото: Владимир Ярушников, соцсеть «ВКонтакте» «Казачья застава» работает на базе палаточного лагеря «Лазурный» в Куртамышском районе до 15 августа фото: пресс-служба департамента образования и науки Курганской области фото: пресс-служба департамента образования и науки Курганской области

В Куртамышском районе Курганской области начала работу первая профильная смена для подростков «Казачья застава». Она организована по инициативе казаков Зауральского отдельского казачьего общества, сообщил URA.RU председатель молодежной казачьей организации Курганской области Владимир Ярушников. «Смена имеет статус областной профильной юнармейской казачьей смены „Казачья Застава“ и действует в форме полевого военно-спортивного лагеря на базе комплекса отдыха „Лазурный“ ГАУ „Содействие детскому отдыху“. Ребята будут знакомиться с основами военной службы, основами православной культуры, русскими народными, в том числе и казачьими традициями, совершенствоваться в навыках стрельбы и владения традиционным казачьим оружием», — сообщил Владимир Ярушников. По его словам, в рамках смены участники пройдут обучение правилам безопасного поведения на воде, отработают навыки оказания первой помощи и спасения утопающих. Также ребята будут изучать народное пение и танец, участвовать в творческих конкурсах и осваивать иную казачью науку. Организацию смены поддержал департамент образования и науки Курганской области.