21:27
Власти Бали объявили чрезвычайное положение: что делать туристам
21:23
ФБР обнародовало фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
21:20
Потянуло на сладенькое: в Тюменской области участились кражи шоколада. Видео
В деле редактора URA.RU Аллаярова появилось новое СМИ
21:15
Украина атаковала Белгородскую и Курскую области 13 самолетными БПЛА
21:14
Детсад с искусственным интеллектом и миллионные заработки вахтовиков: события на Ямале 11 сентября
21:06
Минобороны: ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области 13 беспилотниками
Какие аэропорты в России остаются закрытыми из-за СВО. Карта
21:02
На Бали объявили ЧС из-за масштабных наводнений
21:00
Спастись от простуды: какие соки пить для иммунитета осенью
21:00
Заморозки, сеть ресторанов и демографический план Шумкова: главное в Кургане за 11 сентября
Дорогой доллар снизит главный риск экономики
20:57
Швеция вызвала российского посла
20:56
«Союз» с грузом для МКС стартовал с Байконура
20:54
Минусовая температура придет в Свердловскую область
Путин отвел особую роль бизнесу в гонке с США и Китаем
20:48
Власти Бали объявили чрезвычайное положение на острове
20:48
Оркестр под звездами, чай с котиками и экстремальный полет: куда сходить на свидание в Перми
20:45
Парад мод, Валерия, Певцов, перекрытия дорог: что ждет челябинцев на День города. Афиша
Более 120 пассажиров теплохода «Александра» оказались в «водном плену»: что известно о ситуации
20:44
«Нас ограбили»: Кличко разозлился на Зеленского из-за денег на Киев
20:41
Десятки кандидатов не удержались в тюменской предвыборной гонке
20:33
«Русская община» помогла поймать нелегальных мигрантов на Центральном рынке Тюмени. Видео
После трех с половиной лет простоя открылся аэропорт Краснодара: как будет работать воздушная гавань Кубани
20:28
Польша отправит 40 тысяч солдат на границу с РФ и Беларусью
20:26
Казахстан возобновляет прямое ж/д сообщение между Алма-Атой и Москвой
20:21
Сотня миллиардов за день и вечная молодость: как Ларри Эллисон стал богатейшим человеком планеты
«Жест доброй воли»: Лукашенко получил от Трампа запонки и исполнил его просьбу о заключенных
20:20
От Гессе до Шукшина: какие книги политики ХМАО рекомендуют к прочтению осенью
20:18
Одну из крупнейших в РФ арену для киберспорта открыли в Екатеринбурге
20:17
Жительница ХМАО вырастила 100-киллограмовую тыкву и метровый огурец
URA.RU разыграет iPhone 17 среди своих читателей
20:15
«Еще больно»: Симоньян поделилась новостями о своем самочувствии
20:15
Казахстан вернет прямой поезд между Москвой и Алма-Атой спустя 8 лет
20:15
Счетоводы и извозчики: какие вакансии выбирали в Челябинске в начале XX века и сейчас. Фото
В Архангельской области выбирают губернатора: кто претендует на пост и где голосовать
20:14
В закрывшемся пермском кинотеатре-легенде снова будут показывать видео
20:13
Пришлось объявлять второй тур: как в Прикамье выбирали первого народного губернатора
20:12
Новый комсомол: какие организации «выращивают» будущих тюменских топ-политиков. Видео
Решение о поездке Путина на саммит в Южную Корею, беседа с Трампом: главные заявления Пескова 11 сентября
20:03
«Аэрофлот» раскрыл планы по полетам в Краснодар. Скрин
20:02
Спикер думы Нефтеюганска подал в отставку
20:01
Венесуэла перешла к плану активной обороны
«Борец с бесами» Никита Михалков получил новое звание
20:00
Открытки на День программиста 2025: теплые слова и красивые картинки
19:50
Бизнесмен, ругавшийся с IKEA, получил третий приговор
19:49
В Тюмени на несколько дней частично перекроют ключевую дорогу
Выборы в Ростовской области: как пройдут и кто претендует на пост губернатора
19:47
В Челябинске изменят маршруты транспорта на День города. Карта
19:46
Доброволец из ЯНАО стал кавалером Ордена Мужества
19:45
«Дочка» «Газпрома» продает производственную базу в Сургуте за 200 млн рублей. Фото
День огня и страха: теракт в Нью-Йорке 11 сентября глазами свидетелей и историков. Фоторепортаж
19:43
«Аэрофлот» открыл продажи билетов на рейсы в Краснодар
19:36
В Перми прошли испытания водного такси. Фото
19:30
Убитый в США активист Кирк посмертно получил награду от Трампа
Выборы на линии соприкосновения: как выбирают губернатора в приграничной Курской области
19:27
В Венесуэле ввели в действие план активной обороны
19:24
Мэру свердловского города пришлось оправдываться за странный подарок. Фото
19:21
Курганские полицейские поймали браконьера, устроившего охоту в заказнике
URA.RU — теперь в мессенджере MAX
19:19
Ямальские дизайнеры ищут моделей для модного перфоманса в Салехарде
19:19
Глава МИД Судана уходит в отставку
19:18
Куда будут летать самолеты из открытого аэропорта Краснодара. Карта
Жители 19 регионов РФ смогут голосовать за кандидатов в Москве: что известно о подготовке к ЕДГ в столице
19:18
Что известно о гибели пермского подростка в бетономешалке во время практики
19:15
«Дочка» международной компании пытается отсудить у нефтяников из ХМАО 700 млн рублей
19:13
Глава пермского крайзиркома Вагин прочитал лекцию о выборах в молпарламенте
Жители каких регионов России выберут губернаторов 14 сентября: списки кандидатов. Карта
19:12
Электропоезд снес машину под Екатеринбургом, есть пострадавшая. Фото
19:07
В Тюмени иномарка врезалась в мотоцикл ДПС
19:07
В России предложили создать сеть мужских консультаций
Четыре кандидата на пост губернатора и почти 500 тысяч избирателей: что известно о выборах в Иркутской области
19:01
Стала понятна предположительная картина гибели пермского студента в бетономешалке
19:00
Директор агротехникума в Кудымкаре отреагировал на гибель студента в бетономешалке
18:54
Московское метро изменит график работы на один день
18:53
Аэрофлот назвал дату первого вылета в Краснодар
18:53
«Звонила в пятницу 13-го»: Цыганов отказался писать песни Пугачевой
18:48
В ЯНАО резко выросло количество вакансий для студентов
18:47
Экс-главу партии Саакашвили Хабеишвили задержали за предложение взятки органам
18:47
Атакованный в Сети свердловский мэр мыл грунтовую дорогу: биография главы Серова
18:45
Челябинскому губернатору Текслеру показали, как изменилась набережная в Чурилово. Фото, видео
18:45
Истребитель ВСУ разбился, его пилот погиб
18:41
Власти Сургута нашли подрядчика, который отремонтирует одну из главных автомагистралей города
18:40
Найдено оружие, из которого застрелили активиста Кирка
18:34
Патриоты из более 20 регионов РФ приедут на форум в Новый Уренгой
18:34
Лазарев крестился, Киркоров вышел из зоны комфорта: в Кремле отметили 70-летие Ларисы Долиной
18:33
Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в город, куда не летали самолеты 3,5 года
18:30
Экс-главу минобороны Грузии задержали за коррупцию
18:28
ВСУ потеряли истребитель Су-27 в Запорожской области
18:26
SHOT: вертолет с пассажирами экстренно сел в Калининграде
18:20
В субботу ряд автобусов в Перми будет ходить дольше обычного
18:20
Курганского астролога вывезли на Савин, чтобы снять в тревел-детективе «Тайна на карте». Фото
18:16
Аэропорт Краснодара открыли впервые с начала СВО
18:16
«Забыть, как страшный сон»: Цыганов — о лишении Пугачевой госнаград и званий
18:16
Эксперты объяснили, за счет чего выборы в России будут легитимными
18:16
Для тагильчан запустят скоростной поезд еще по одному направлению
18:15
Конструктор будущего: что такое профориентационный курс «Россия — мои горизонты»
18:15
SHOT: в Калининграде экстренно сел вертолет с 23 пассажирами
18:13
В Тюменской области мужчина на детской площадке убил собаку выстрелом в голову
18:11
В Грузии задержан экс-глава партии Саакашвили
18:10
В Сургуте начался отопительный сезон
18:09
Писатель Быков* попал в список террористов и экстремистов
18:09
В Грузии за коррупцию задержан экс-министр обороны
18:06
Две свердловчанки претендуют на титул королевы российского неба. Фото
18:06
Тысячи школьников соберутся в Екатеринбурге ради большой выставки
18:04
Зеленский: ни у кого в мире нет столько ракет, чтобы сбить все российские дроны
18:01
Аэропорт Краснодара возобновил работу
18:00
Воспользовались статусом: кто из политэлиты ЯНАО попадался «на удочку» мошенников
18:00
Как прокачать свой миллион: лайфхаки по вложениям от курганских политиков и бизнесменов
17:59
Белорусы сбили, что могли: Лукашенко высказался о дронах в Польше
17:59
Тракторный завод Челябинска обязали выплатить 245 млн рублей за электроэнергию
17:53
Дмитрий Быков* признан террористом
17:48
В России стартовал новый нацпроект для поддержки молодежи
17:46
Центробанк Турции неожиданно снизил ключевую ставку
17:46
Московская биржа внезапно приостановила торги
17:43
Прокуратура через суд отменила повышение стоимости проезда в Озерске
17:43
Как свердловские школьники будут пересдавать ОГЭ в день выборов
17:43
Курганский губернатор Шумков предложил вариант нацпроекта для выживания России
17:38
В составе Росгвардии воссоздали танковые подразделения
17:36
Мосбиржа приостановила торги
17:34
Помощник депутата Госдумы Ильтякова вошла в общественную палату Кургана. Список
17:30
Пассажирский теплоход «Александра» не доплыл до Москвы. Видео
17:30
В Тюмени одного из участников поножовщины на улице Избышева отправили в СИЗО. Видео
17:30
Свердловчанам показали, как будут круглосуточно следить за выборами губернатора. Фото, видео
17:29
Польский министр умоляет граждан не ездить в Россию и Беларусь
17:22
Стармер уволил посла в США из-за его связей с Эпштейном
17:19
В Каменске-Уральском возбудили дело из-за малыша, который сломал ногу в садике
17:19
К Зеленскому приехал спецпредставитель Трампа
17:18
Нефтяные компании ХМАО увеличили долг перед бюджетом на миллиард рублей
17:16
В Росгвардии воссозданы танковые подразделения
17:16
В агротехникуме Кудымкара сделали заявление после гибели студента в бетономешалке. Фото
17:15
Вопрос о дисквалификации капитана «Автомобилиста» за допинг отложили
17:15
Вадима Цыганова рассмешили слова Пугачевой о «предавшей» ее Родине
17:11
В МИД РФ ответили на вопрос об угрозах членству Армении и Азербайджана в СНГ
17:09
Беларусь объявила амнистию четырнадцати иностранным гражданам
17:08
Депутат Барбашин подарил семьям челябинских бойцов СВО дни терапии и отдыха. Видео
17:06
В Троицке раскрыли убийство пенсионерки 27-летней давности
17:04
Пять шадринцев получат премию за успехи в творчестве. Список
17:03
Беларусь освободила заключенных из Литвы
17:03
В центре Челябинска в День города спрос повысит цены на такси
17:01
В Челябинской области подхватили новую тенденцию в спорте
17:00
Мать пермского студента, погибшего в бетономешалке, обратилась к Бастрыкину
17:00
Челябинку снова беспокоят звонки из-за долгов однофамилицы в Красноярске
17:00
Сенатор Муратов рассказал о ходе ремонта исторического здания Почтамта в Кургане. Фото
16:59
Спецпредставитель президента США прибыл в Киев
16:54
Украинцев с килограммами турецкого гексогена задержали в Грузии
16:50
Белоруссия помиловала 14 иностранных граждан по просьбе глав государств
16:49
Тюменская область исключена из реестра территорий северного завоза
16:49
Текслер оценил обновление теплотрассы в Челябинске по проекту «Большой ремонт». Фото, видео
16:46
Викторина «Уютный Ямал»: зачем участвовать и какие призы можно получить
16:45
Жители ЯНАО предпочитают читать классику, а слушать рок и электронику
16:44
В МИД России высказались о развитии отношений Баку и Еревана
16:43
На тюменском пляже появится новая спортплощадка
16:42
МИД Испании вызвал временного поверенного в делах России
16:38
Страшно...прибыльно: каким вышел хоррор «Заклятие 4» и стоит ли его смотреть
16:35
Гаага потребовала объяснений Москвы из-за инцидента с дронами в Польше
16:30
Что обещают курганцам партии: обзор программ перед выборами в областную думу. Фото
16:29
Беларусь освободила более 50 заключенных, в том числе литовцев
16:29
Икра, лосось и, возможно, алкоголь: тюменские випы готовятся к вечеринке
16:28
«Сделайте это немедленно»: Трамп принял неожиданное решение по белорусской «Белавиа»
16:25
Губернатора Текслера угостили чаем с оладьями в челябинском Центре активного долголетия. Фото, видео
16:24
Екатеринбуржцев накормят гефилте фиш и расскажут о баухаусе: программа Фестиваля еврейской культуры
16:18
В ХМАО участковый помог пенсионерке «изгнать черта» из квартиры
16:15
В Кургане и Шадринске прекратятся дожди
16:12
МВД Беларуси опровергло фейк об ограблении военными ВС РФ ювелирного магазина
16:10
Когда простятся с 14-летним хоккеистом из Асбеста, скончавшимся во время тренировки
16:09
Трамп подал Лукашенко «особый знак»
16:09
В Грузии задержаны украинцы со взрывчаткой
16:08
Нефтяники ХМАО стали лидерами по внедрению изобретений в 2024 году. Инфографика
16:04
Лукашенко отблагодарил Трампа за миротворческие усилия
16:02
Челябинскому губернатору показали преображенный сквер на Молодовардейцев. Фото, видео
16:00
Кандидаты поют и танцуют на выборах в пермских Березниках. Видео
15:58
Миллионы за концерт: кто из звезд заработал больше всех на летних гастролях
15:55
Воссозданную гостиницу в центре Кургана будут сдавать под офисы. Эксклюзив
15:54
Нападающего «Автомобилиста» дисквалифицировали из-за допинга
15:52
Лавров объяснил, что означает удар Израиля по Дохе
15:51
Василец заявил о возможном украинском следе в инциденте с дронами в Польше
15:50
Михалков стал почетным гражданином Крыма
15:50
Тюменский губернатор обратился к известной российской биатлонистке
15:48
Глава СК РФ заинтересовался проблемами женщины из Ноябрьска
15:46
МИД Нидерландов вызвал посла России
15:46
МИД Испании вызвал российского дипломата из-за беспилотников в Польше
15:45
В Щучье зреет скандал из-за готовящейся замены председателя думы. Инсайд
15:43
Свердловскую молодежь научили сортировать отходы
15:43
Власти Челябинска не разрешили бизнесмену менять вид землепользования под магазином «Магнит». Фото
15:42
Главы МИД арабских стран запланировали поездку в Москву
15:39
Зеленский провоцирует Россию новыми санкциями
15:35
Директор тюменского барбершопа, в который въехала машина, оценил ущерб от ДТП
15:34
Шмыгаль: Киев не готов договариваться с Москвой
15:27
Губернатор Текслер и мэр Лошкин оценили благоустройство сквера у кардиоцентра в Челябинске. Видео
15:27
Перелом погоды: сколько продлится бабье лето в Москве и Петербурге
15:23
В Анкаре произошло землетрясение
15:20
Что нужно знать о выборах, которые пройдут в Курганской области: ответы на часто задаваемые вопросы
15:19
Военнослужащие пострадали во время взрыва в Узбекистане
15:16
Сутки плутавшие по пермской тайге бабушка и внучка добрались до дома. Фото
15:15
Аналитики назвали самые прибыльные подработки для студентов в ХМАО
15:11
Энергетики подготовили электросети к выборам губернатора Свердловской области
15:10
Как сушить яблоки в домашних условиях: простые и проверенные способы на зиму
15:10
Любителям делать маникюр рассказали всю правду о гель-лаках
15:10
Бывшего игрока ФК «Тюмень» отстранили от участия во всех турнирах
15:08
Российская ПВО продолжает сбивать украинские бомбы
15:08
Врача контролируют: краснодарский Минздрав не стал комментировать ЧП с тюменкой в Адлере
15:03
Роспотребнадзор разработал новый быстрый тест на половую инфекцию
15:03
В Новом Уренгое женщина на машине сбила школьницу. Фото
15:01
Стало известно, насколько российские компании защищены от кибератак
15:00
Мать убитого курганца требует от обвиняемого Князева ущерб в несколько миллионов рублей
14:59
Музыкальной группе «Воровайки» посоветовали перейти на патриотический репертуар
14:59
Прокуратура выясняет причину гибели во время практики студента агротехникума
14:57
Кремль — URA.RU: учения России и Белоруссии не нацелены против кого-то
14:56
Тюменцам подарят бесплатные путевки за границу
14:56
В Челябинской области представили главного борца с нелегалами
14:54
Где в Тюмени принимают ненужные вещи
14:50
В Кремле ответили на вопрос URA.RU о падении курса рубля
14:50
Песков внес важное уточнение про возможный разговор по телефону Путина и Трампа
14:49
На трассе под Екатеринбургом ограничили движение и запретили разгоняться
14:49
Украинские дроны повредили несколько квартир в Белгороде
14:49
Николай Басков рассказал, зачем Кабалье била его палкой
14:47
Украина перестала получать азербайджанский газ
14:47
«В 10 лет заработал на «Каму» Биография и программа кандидата в губернаторы Шитова
14:45
В Кремле рассказали, поедет ли Путин в Южную Корею на АТЭС-2025
14:45
В Кремле ответили на риторику МИД Польши касательно ударов дронов
14:45
Экс-мэр Потапов, сделавший Курган столицей топиариев, отмечает день рождения
14:44
Суд ЕС заблокировал строительство Венгрией реакторов «Пакш-2» с помощью России
14:42
В Узбекистане при взрыве на полигоне пострадали десять военных
14:41
Сосновка в Днепропетровской области освобождена российскими войсками
14:41
Из тюменских автобусов могут исчезнуть кондукторы — людей хотят заменить на технику. Эксклюзив
14:34
Аэропорт Саратова перестал принимать и отправлять самолеты
14:34
Раскрыта судьба россиян, оказавшихся в Непале во время беспорядков
14:34
«Навредит ребенку»: психолог указала на ошибку в воспитании сына Гоар Аветисян
14:33
Власти еще одного челябинского города назвали дату начала отопительного сезона
14:28
Зарплата, как у депутата: кому из вахтовиков в ЯНАО платят по миллиону
14:27
В ХМАО директор компании уклонился от уплаты налогов на десятки миллионов рублей
14:26
«Либерализьма»: Захарова с иронией ответила на закрытие границ Польши с Беларусью
14:24
Росавиация закрыла аэропорт в Саратове
14:23
Каша из топора и этнический обряд: как пройдет масштабный фестиваль в Курганской области. Афиша
14:23
За сутки над регионами РФ сбито 166 украинских беспилотника
14:21
Минобороны РФ: российские войска вошли в Днепропетровскую область
14:20
Экономист назвал страны ЕС инфантилами из-за желания изъять российские активы
14:19
Путин назначил нового посла в Южном Судане
14:15
Латвия закрыла воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией
14:15
ГИБДД ЯНАО раскрыло подробности ДТП с подростком в Новом Уренгое. Фото
14:15
OZON и «Детский мир»: что известно о курганских игрушках, которые начнут продавать на топовых площадках
14:13
Родственникам одиннадцати погибших на СВО жителей Тюмени передали госнаграды. Фото
14:11
Депутат из Петербурга придумал способ заставить россиян заниматься спортом
14:11
Челябинский «Трактор» получит от КХЛ более 157 млн рублей
14:04
Глава Бурятии призвал местных мужчин унести жен в спальни и заняться наполнением детсадов
14:03
В челябинском парламенте решили, как будут снимать и назначать спикера
14:01
Губернатор Шумков выступит с докладом на форуме социальных инноваций в Москве
14:00
Пермяк выловил в реке жадную рыбу-матрешку. Фото
13:59
Филипп Киркоров сделал заявление об «Интервидении 2025»
13:59
Внедорожник насмерть снес свердловчанина, выбежавшего на трассу. Фото
13:59
Застройщик снес старый корт в центре Кургана ради нового проекта. Фото, видео
13:58
В пяти регионах РФ впервые проведут дистанционное голосование
13:57
У ЦБ возникли вопросы к сделке «Балтийского лизинга» по покупке «Росгосстраха»
13:51
В центре Салехарда перекроют дороги из-за празднования 430-летия города. Карта
13:50
Во Франции 34 полицейских и жандарма пострадали в ходе беспорядков
13:48
Более 1,7 миллиона избирателей планируют проголосовать дистанционно
13:47
В Тюмени за 1,8 миллиона рублей продают Библию на немецком
13:45
В ХМАО назвали самые популярные подработки
13:44
Спикер челябинского заксобрания Гербер сделал предупреждение депутатам. Фото, видео
13:41
Руководитель «Молодой гвардии» из ХМАО попал в базу украинского «Миротворца» *
13:41
Тело голого россиянина нашли на вилле в Таиланде
13:40
Компания по продаже лома и отходов черных металлов достроит склад в Челябинске. Скрин
13:39
Эксперты предупредили о «порочном круге» политического насилия после убийства Кирка
13:39
Пермские санатории вошли в топ-7 самых популярных курортов России
13:37
Автошколы ХМАО взвинтили цены на обучение
13:35
РБК: «Балтийский лизинг» хочет купить «Росгосстрах» у ВТБ
13:34
Одиозный застройщик окончательно попрощался с Тюменью
13:30
Подросток умер во время практики на предприятии в Пермском крае
13:30
В Перми суд решит судьбу золотой цепи и люксовых часов, изъятых у осужденного экс-директора завода
13:29
В Кургане полиция и мэрия устроили проверки в магазинах, продающих алкоголь: список нарушителей. Фото
13:29
Памфилова: у жителей Курской области есть запрос на выборы
13:28
Заключенным в СИЗО дадут возможность проголосовать на выборах электронно
13:26
Уральский титановый гигант улучшит медицину в Верхней Салде
13:24
В ЦИК перечислили особенности Единого дня голосования
13:20
Пашинян в ближайшее время планирует встретиться с Путиным
13:15
Газовики взыскали с завода Роскосмоса в Миассе десятки миллионов
13:14
Ночью в Пермском крае поезд сбил человека
13:14
Глава ЦИК назвала число партий, которые примут участие в выборах в 2025 году
13:12
Памфилова: РФ готова проводить выборы даже в «пещерных» условиях
13:09
Девелопер хочет раньше срока достроить ЖК на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане. Фото, видео
13:05
Власти ХМАО раскрыли, какой бизнес чаще всего открывают безработные
13:05
Армения не обсуждает вопрос о выводе российской военной базы
13:04
Жителей Тюменской области ждут морозные выходные
13:04
В Челябинской области за шесть лет построили более 200 фельдшерских пунктов. Видео
13:03
Жители 19 регионов России могут проголосовать на выборах губернатора в специальных пунктах в Москве
13:01
Пассажиры требуют запретить продажу алкоголя в аэропортах ЯНАО
13:01
Пограничник и рыболов: что известно о новом главе судебного департамента ХМАО
13:00
В ЯНАО завершается досрочное голосование. Видео
13:00
Какие праздники отмечают 12 сентября 2025: что можно и нельзя делать
13:00
Долг бывшего вице-мэра Челябинска продан почти в тысячу раз дешевле
13:00
В Кургане самые подорожавшие новостройки: URA.RU поразилось динамике цен за пять лет
12:58
Орбан призвал Урсулу фон дер Ляйен покинуть пост главы Еврокомиссии
12:56
В Тюменской области дети попадают под колеса машин прямо на пешеходных переходах
12:54
Приставы списали пермякам полмиллиарда кредитов
12:53
Тепло в дома екатеринбуржцев дадут с 15 сентября
12:50
SHOT обнаружил в сарае тайный офис мужа Ксении Бородиной
12:48
Жители ХМАО скупают образовательные курсы
12:48
Пашинян скоро встретится с Путиным
12:47
Екатеринбуржец со сломанной ногой застрял в горах Таджикистана
12:46
Свердловские участковые сразятся за звание лучшего
12:45
WSJ: США усилят меры безопасности на мероприятиях с Трампом после убийства Кирка
12:41
Курс евро подскочил до 100 рублей впервые за полгода. Скрин
12:41
Смогут ли школьники и студенты Тюмени ездить бесплатно на автобусах: ответ властей
12:39
В ЦИК раскрыли, сколько избирательных участков создадут в России на выборах
12:34
На Украине рассказали, кому было выгодно убийство активиста Чарли Кирка
12:33
Заморозки ударят по пермякам в выходные
12:32
Forbes: в России массово закрываются автосалоны
12:30
Власти ХМАО назвали профессии, чьи представители чаще всего ищут работу
12:28
В Тюменской области собрали почти 700 тысяч тонн зерна и зернобобовых
12:28
Хакеры атаковали сайт свердловского губернатора Паслера
12:27
Экстренное заседание Совбеза ООН будет созвано из-за нарушения воздуха Польши
12:27
Михаил Кокляев записал обращение к жителям Салехарда. Видео
12:25
Памфилова заявила о готовности РФ к выборам в условиях давления Запада
12:22
Школьники ХМАО могут заработать до 200 тысяч рублей в течение учебного года
12:20
Цены на стройматериалы в октябре вырастут на 15% в Челябинске
12:20
Кунсткамера здоровья: яркая выставка в Кургане расскажет молодежи про трезвый образ жизни. Афиша
12:19
Число пострадавших от взрыва цистерны в Мехико возросло до 90
12:19
Кухарук обратился к жителям подшефной Макеевки. Видео
12:17
В Тюменской области нашли опасные молочные и мясные продукты
12:17
В Екатеринбурге готовятся включить отопление: заявление мэра
12:16
Мэр Екатеринбурга раскрыл, когда подорожает проезд в общественном транспорте
12:15
Фестиваль фейерверков в Перми остановит движение машин. Карта
12:15
Больше 100 ресторанов из Екатеринбурга попали в топ главной ресторанной премии России. Список
12:14
NBC: сотрудники Белого дома работали «сквозь слезы» в день убийства Кирка
12:13
Соратника Геры ЖБИ хотят посадить на семь лет в Екатеринбурге
12:08
Девять человек погибли в результате сильных наводнений на острове Бали
12:07
В Екатеринбурге на месте 600 гаражей хотят построить высотки
12:06
Похитившие миллионы рублей с мобильных приложений умерших абонентов получили срок
12:05
Евро превысил 100 рублей впервые с февраля
12:04
Цены на свеклу, морковь и картофель упали в Свердловской области
12:00
В Свердловской области закрыли новое дело серийного убийцы Паука
12:00
По просьбе Польши созвано экстренное заседание Совбеза ООН
11:58
Женщина с годовалым ребенком выпала из окна шестого этажа в Петербурге
11:57
WSJ: Трамп выразил недовольство Нетаньяху из-за удара по Дохе
11:57
В Курганской области ожидаются заморозки до минус 3 градусов
11:57
Установлена точная причина обрушения опалубки на элитной стройке в центре Кургана. Видео
11:54
Тюменец насмерть сбил пенсионерку
11:52
Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной
11:50
Володин оценил эффективность тестирования детей мигрантов на знание русского языка
11:49
В Новом Уренгое за полчаса сбили двух пешеходов
11:48
Мошенники украли десятки миллионов рублей через приложения умерших абонентов
11:48
В пермской тайге потерялась женщина с маленькой внучкой. Фото
11:46
Университет долины Юта временно закрыли после убийства Чарли Кирка
11:46
Школьные автобусы стали целью для атаки ВСУ в Запорожской области
11:44
Стало известно, сколько туристов посетили Тюменскую область этим летом
11:42
Кая Каллас предположила, что конфликт на Украине продлится еще пару лет
11:39
FT: Трамп приостановил депортацию южнокорейских рабочих для обучения американцев
11:38
Пилота-любителя наказали за полет над Челябинской областью
11:38
В сети нашли пророческую цитату застреленного в Юте Кирка об оружии в США
11:33
Депутатов заксобрания Челябинской области будут штрафовать за прогулы
11:31
Что известно об убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка к утру 11 сентября
11:29
Мебель с кристаллами Swаrоvski: какую недвижимость пермяки продают за десятки миллионов рублей. Фото
11:28
ТАСС: брянский вице-губернатор не признал вину по пропаже «зубов дракона»
11:28
В екатеринбургском отделе СК сменилась власть: имя нового шефа
11:28
Информатора Всемирного антидопингового агентства объявили в розыск
11:28
Где в Челябинске продается самое дешевое вторичное жилье. Инфографика
11:24
Заморозки до -3 градусов прогнозируются в Челябинской области в ближайшую ночь. Скрин
11:21
В Петербурге ликвидировали масштабный канал нелегальной миграции
11:19
После публикации URA.RU в кранах домов челябинского поселка жижа стала родником. Фото
11:17
Ребенок из России попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*
11:14
Новое здание Пермской галереи музейщики еще не получили
11:14
Жители Кыштыма потребовали понизить «лежачих полицейских». Фото
11:13
«Всех соседок по даче накормил»: курганские грибники собирают подосиновики пачками. Фото
11:11
Жителям Тюменской области сложно выжить на одну зарплату
11:10
Пермяк поймал огромного судака. Фото
11:06
«Ростех» начал поставки систем подавления беспилотников «Двина-100М»
11:04
Какие льготы и выплаты положены россиянам от государства в 2025 году. Инфографика
11:04
Известный пермский шеф-повар расширил бизнес
11:02
На Западе назвали преимущество Путина перед Зеленским
11:02
В ХМАО полицейский помог изгнать жителю злых духов из квартиры
11:00
На Ямале вынесли приговор водителю, который сбил 11-летнюю девочку
10:58
Чили увеличила поставки вина в Россию до максимума с 2021 года
10:57
Челябинский губернатор Текслер попрощался с депутатами заксобрания региона
10:56
Данные о чистом воздухе в Перми вызвали сомнение у прокуратуры
10:55
Shot: Пугачева и Галкин* сэкономили 180 млн, избежав налога на замок в Грязи
10:55
МВД повторно объявило в розыск Григория Родченкова
10:52
Россияне перешли на растительные аналоги из-за роста цен на сливочное масло
10:51
ЦБ режет ставку: к чему готовиться россиянам в преддверии заседания
10:51
Средняя зарплата жителей Тюмени превысила 100 тысяч рублей
10:50
Загадочное спокойствие Солнца: какой силы будет магнитная буря 12 сентября 2025
10:49
В Кольцово задержали барбера из Азербайджана с нелегальным багажом. Фото
10:48
Как в Свердловской области пройдут выборы губернатора 12-14 сентября
10:44
Генпрокурор РФ Краснов защитил права онкобольных челябинского ЗАТО
10:43
Гладков сообщил о тяжелой обстановке в Белгороде и Белгородском районе
10:43
В Якутии изъяли партию наркотиков на сумму около миллиарда рублей
10:43
В ХМАО спасатели нашли двух жителей, заблудившихся в лесу
10:40
Цены на аренду жилья выросли в Екатеринбурге
10:38
На северо-западе Челябинска ремонт дороги и отключение светофора вызвали коллапс. Видео
10:37
Мэрия Челябинска ищет подрядчика для содержания дорог в поселке Западный
10:36
Депутат Шеремет: Трамп делает поспешные заявления о России
10:33
Силовики разослали новую ориентировку на беглого террориста из Екатеринбурга. Фото
10:33
Заподозренного в «откатах» военного блогера Алехина опросили в МВД
10:30
В ЯНАО стартовала регистрация на финальный этап «Северного характера»
10:30
Военные РФ за последние несколько суток значительно продвинулись в ДНР
10:30
Управлял с разрешения родителей: в Кургане подросток разбился на мотоцикле. Фото
10:29
В Перми школьницу убивает неизвестная болезнь
10:25
Челябинские коммунисты выиграли суд за агитацию с использованием ИИ
10:24
Reuters: убийство Чарли Кирка обнажило глубокие политические разногласия в США
10:24
Семь фактов о мэре Тюмени, который отмечает день рождения 11 сентября
10:21
Обманувшую пол-Москвы «королеву ставок» Викторию Логецкую признали банкротом
10:19
В ЯНАО мужчина набросился на полицейского с кулаками
10:19
Более 20 пермских ресторанов вошли в топ лучших в Центральном федеральном округе
10:15
В ХМАО назвали самые популярные китайские машины
10:11
Пермские студенты больше всего летом заработали на фасовке
10:10
Названы самые высокооплачиваемые и востребованные рабочие вакансии для курганских студентов
10:10
Свидетель убийства Чарли Кирка рассказал о первых секундах трагедии
10:09
Над шестью регионами России уничтожены беспилотники
10:08
Где в Челябинске перекроют дороги на День города. Карта
10:07
Ямальский студент восемь месяцев платил взятки преподавателю
10:05
В Тюменской области собака изуродовала лицо девочки
10:05
Бывший курский губернатор признался в откатах на 30 млн спустя пять месяцев
10:04
Музыкальный баттл континентов: когда и где пройдет «Интервидение-2025», кто выйдет на сцену и чем удивит шоу
10:00
СОРЕ: финал Лиги чемпионов в 2027 году может пройти в Мадриде
10:00
Около половины челябинцев собрались осенью подрабатывать
09:56
В Кургане подорожала рыба, но подешевели овощи и фрукты. Инфографика
09:56
«Работал четко, без лишнего шума»: В ХМАО назначен новый начальник управления судебного департамента. Скрин
09:55
В Росавиации раскрыли тему выделения средств авиакомпаниям из-за ограничений в аэропортах
09:54
В Соликамске начали включать отопление
09:54
Создатель Superjet ушел с поста главы совета директоров УЗГА
09:53
Какие авиарейсы задерживаются в России 11 сентября 2025: онлайн-трансляция
09:48
MWM: Россия заработает миллиарды долларов при сохранении «Адмирала Кузнецова»
09:48
Ямальца, ударившего жену топором по голове, отправили на принудительные работы
09:43
В Челябинской области в середине сентября зацвела земляника
09:42
Мирошник рассказал, до чего однажды скатится Украина
09:37
В Кургане объединяют центр и клуб для детей в Заозерном
09:35
ФСБ обвинила иностранца из пермской колонии в финансировании террористов
09:30
ВС РФ взяли под контроль ключевую трассу в Херсонской области: карта СВО на 11 сентября
09:25
Экс-губернатор Курской области признался в получении многомиллионной взятки: что известно об Алексее Смирнове
09:24
Дрон попал в дом польской пары во время их совместного просмотра телевизора
09:16
Названа неожиданная профессия с самым большим ростом зарплат этим летом
09:13
ПВО России отразила атаку 17 украинских дронов
09:10
Экс-губернатор Курской области подтвердил получение взятки в 30 млн рублей
09:06
Кадыров: контакты Чечни с арабскими странами наладил его отец
09:01
Диджей и борец с дебоширами: чем известен кандидат в губернаторы Пермского края Олег Постников
09:00
ЛДПР примет участие в выборах в заксобрание и муниципальные думы Ямала: Выборы 2025
09:00
Московские инвесторы планируют построить сеть семейных ресторанов в Кургане
09:00
«Общежитие со столовой»: в пансионате Екатеринбурга могут уволить всех медсестер
08:58
Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» не хватит денег выплатить компенсации
08:52
Убитый Чарли Кирк называл Зеленского марионеткой ЦРУ
08:48
Как не ошибиться при выборе жилого комплекса и квартиры в Перми
08:48
Как выглядит микрорайон Перми, где снесут старые дома. Фоторепортаж
08:45
Эпатажной рэперше из Челябинска Hofmannita — 30 лет: от скандалов в «Пацанках» до уголовки за дебош
08:45
Свердловский боец, получивший тяжелые ранения на СВО, лишился помощи
08:43
Двое подозреваемых в убийстве Чарли Кирка оказались не причастны к стрельбе
08:41
Названа самая популярная модель iPhone 17 у россиян
08:37
Колумнист Гришин: провокация Киева с БПЛА в Польше пошла не по плану
08:31
В четырех регионах России вводили режим «беспилотной опасности»: карта атак 11 сентября
08:30
Самурай курганской гастрономии: шеф-повар топового ресторана дал интервью о кулинарных шоу и творчестве
08:30
Тайные сокровища и призрак инженера: чем привлекает туристов Дидинский тоннель в Первоуральске. Фото
08:28
В Нижнем Тагиле открыли травмпункт, который поручил отремонтировать Путин. Фото
08:23
В Госдуме предложили жесткое наказание за обман пенсионеров и инвалидов
08:20
Мэр из ХМАО устроил тотальную зачистку подчиненных. Инсайд
08:16
11 сентября: хроника минут, которые потрясли мир, и истории тех, кто выжил
08:11
Убегающий с крыши убийца попал на видео в момент после стрельбы в Кирка
08:05
Волочкова рассказала о предательстве матери и дочери
08:04
Пожар вспыхнул в многоэтажке в Екатеринбурге, виден огромный столб дыма. Фото, видео
08:00
Тюменцев ждет дождливый и ветреный день
07:58
Джонсон описал хаос, возникший в Палате представителей после убийства Кирка
07:54
Гериатр рассказала, у кого есть шанс дожить до ста лет
07:50
Нападение молодых челябинцев на подростка привлекло внимание Бастрыкина
07:48
СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова
07:47
«Это так больно»: близкий друг Чарли Кирка заявил о бессмысленном убийстве активиста
07:47
В квартире соратника Зеленского Миндича нашли прослушку
07:45
В Кургане выпустили из-под ареста основного фигуранта дела о незаконной миграции в госуниверситете
07:41
Джонсон: конгрессмены просят усилить их безопасность после убийства Кирка
07:40
В Тюмени ученики автошкол мешают водителям и провоцируют аварии
07:39
Мелания Трамп призвала к «сострадательному осознанию» после убийства Чарли Кирка
07:35
Российских покупателей iPhone 17 предупредили о возможных проблемах
07:33
Сенатор от штата Юта переживает за жителей после убийства Кирка
07:31
В России истек срок легализации мигрантов: что изменилось для нелегалов с 11 сентября
07:25
ПВО уничтожила несколько беспилотников ВСУ над Воронежской областью
07:22
Награжденный медалью гранатометчик из ЯНАО погиб в зоне спецоперации. Фото
07:21
Синоптики улучшили прогноз погоды на День города в Челябинске
07:18
Аналитик дал характеристику убийце Чарли Кирка
07:16
В Перми задержали курьера мошенников, обчистивших пенсионеров почти на миллион
07:11
ВСУ нанесли удар по Донецку дальнобойным оружием
07:07
Кадыров рассказал, как Апти Алаудинов стал командиром спецназа «Ахмат»
07:04
Риелтор Яшенков предупредил россиян о рисках от покупки жилья вскладчину
07:01
Раскрыты финансовые потребности Украины в спецоперации в 2026 году
06:54
Кандидаты в губернаторы: кто поборется за пост главы Краснодарского края
06:53
Свидетели убийства Кирка раскрыли важную подробность о мероприятии в штате Юта
06:44
Белый дом в США оцепили после убийства Кирка
06:44
Пермский край ждет солнечная неделя после кратковременного похолодания
06:43
Российские войска взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев
06:43
В Госдуме предложили ужесточить наказание за утечку данных россиян
06:37
Руководители Университета Юта-Вэлли потрясены и опечалены смертью Чарли Кирка
06:28
Расходы на покупку лекарств предложили включить в ДМС
06:26
В России изменились правила автобусных перевозок
06:24
Телефонные мошенники убеждают россиян покупать дорогие смартфоны
06:23
Комиссар рассказал подробности об убийстве Чарли Кирка на брифинге
06:21
Заморозки ударят по Свердловской области
06:20
Трамп после убийства Кирка пообещал призвать к ответственности всех виновных
06:08
Перевернувшаяся цистерна с газом взорвалась в Мехико, десятки пострадавших. Видео
06:08
В Кургане закрыли купальный сезон
06:06
На Ямал обрушатся заморозки
05:59
В США раскрыли деталь, которая могла спасти сторонника Трампа от смерти
05:51
Авиакомпания из ХМАО продолжит полеты в Геленджик осенью и зимой
05:45
Россия начала тестировать новое оружие для перехвата украинских дронов
05:36
Финансист раскрыл причину резкого падения рубля
05:29
В Госдуме объявили об индексации военных пенсий с 1 октября
05:25
«Заехали на стрижку»: в Тюмени автомобиль протаранил барбершоп. Видео
05:22
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка освобожден после допроса
05:19
Стали известны последние слова сторонника Трампа перед гибелью
05:18
Почти половина россиян заявили, что им хватает денег
05:17
Суд подтвердил отказ платить годовую премию уволившимся работникам
04:58
Мобилизованным украинкам нашли новое занятие на передовой
04:57
Отец убитого на Burning Man Вадима Круглова попросил Трампа подключить ФБР
04:44
Курганец поймал гигантскую щуку
04:34
«Автомобилист» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ
04:32
Суд вынес приговор организатору схемы с «Пушкинской картой» в Пермском крае
04:30
Власти Салехарда выделили более полусотни участков многодетным и участнику СВО
04:29
В Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА
04:17
В США предложили прекратить всю торговлю с Россией
04:08
Долина с размахом отпраздновала 70-летие на сцене в Кремле. Фоторепортаж
03:47
Легендарные тюменские геологоразведчики оказались первыми фанатами Пугачевой
03:47
В Воронежской области сработала тревога об угрозе удара БПЛА
03:40
WSJ: OpenAI заключила контракт с Oracle на 300 млрд долларов
03:39
Глава ФБР подтвердил задержание подозреваемого в убийстве Чарли Кирка
03:30
Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Перми
03:24
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан
03:20
В США на глазах у всех застрелили соратника Трампа: реакция на смерть Чарли Кирка
03:17
Медведев осудил двойную политику Вашингтона после убийства Кирка
03:05
Сотню выдающихся россиян привезли в Екатеринбург на специальном поезде. Фото
03:02
ЕС отверг требование Трампа о введении пошлин против Китая и Индии
03:02
Медведев прокомментировал смерть Кирка
02:55
«Бесогон» возвращается: курганский священник второй раз отправился в зону СВО
02:51
Минобороны РФ разнесло обвинения Польши в якобы упавших российских дронах
02:48
Шаману Габышеву смягчили условия содержания в психбольнице
02:47
Маск назвал убийц Кирка на митинге в США
02:44
В ХМАО две недели ищут 60-летнего пенсионера. Фото
02:38
Рогов сообщил о ракетном ударе по Донецку из HIMARS
Польша потребовала экстренное заседание Совбеза ООН из-за инцидента с дронами
02:12
02:12
В ЯНАО новый детский сад, строящийся при поддержке газового гиганта, оснастят ИИ. Фото
02:00
В Госдуму вносят закон о повышении пенсионных выплат с 70 лет
3
01:58
Стрелявший в Чарли Кирка не был задержан
01:58
Бастрыкина возмутило надругательство над символом воинской славы под Челябинском
01:57
Трамп подтвердил смерть Чарли Кирка
01:56
Путин послал четкий сигнал Западу по поводу Украины
Медицинское учреждение Донецка подверглось обстрелу со стороны ВСУ
01:42
Трамп заявил о смерти своего друга, застреленного на митинге
01:39
Катар ждет действий Трампа вслед за осуждением ударов Израиля
01:36
Друг Трампа Кирк критиковал помощь Украине
01:28
В Израиль прибыла освобожденная из плена в Ираке россиянка
01:26
CNN: в стрельбе в школе в Колорадо пострадали не менее трех человек
01:24
Губернатор Курганской области Шумков выбрал нового зама: что известно о Иване Ситникове
01:17
Стало известно, сколько свердловчан утонуло за прошедшее лето
01:15
Стало известно о состоянии расстрелянного друга Трампа Чарли Кирка
01:14
В РФ отреагировали на стрельбу в друга Трампа
01:13
В Салехарде к юбилею города запустили необычный автобус. Видео
01:13
Сторонник Трампа погиб после выстрела на митинге: кто такой Чарли Кирк, его отношение к Украине
00:58
Депутаты Ненецкого округа поддержали челябинку Гехт на должность губернатора НАО
00:54
Призывавшего отказаться от Украины друга Трампа застрелили на митинге. Онлайн-трансляция
00:31
Появились кадры с задержанием стрелявшего в друга Трампа на митинге. Видео
00:23
В Пермском крае подорожали популярные марки бензина
00:22
Трамп призвал молиться после инцидента со стрельбой в США
00:21
В США совершено покушение на знаменитого активиста и друга Трампа
00:20
В ООН заявили о риске расширения украинского конфликта из-за Польши
00:09
Курганские подростки рвутся на работу
00:08
Стрелявший в американского активиста Чарли Кирка задержан
00:03
В тюменской деревне многодетные семьи получили землю, но дороги к ней нет
00:00
Ушел из жизни Сергей Яковлев: дипломат, служивший стране более 40 лет