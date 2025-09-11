Системы ПВО отражают атаку дронов в Смоленской области

В Смоленской области работают системы противовоздушной обороны для отражения атаки беспилотных летательных аппаратов. На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин
«В Смоленской области опасность БПЛА. В настоящее время работают системы ПВО Министерства обороны России для отражения воздушной атаки ВСУ», — написал Анохин в своем telegram-канале.
Также губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не вести сьемку работы систем ПВО. Отмечается, что экстренные службы приведены в готовность.
Ранее в тот же день над территорией Смоленской АЭС силами радиоэлектронной борьбы был подавлен украинский беспилотник самолетного типа, что позволило предотвратить попытку атаки на объект атомной энергетики. Минобороны РФ и ФСБ подтвердили факт атаки, опубликовав фото сбитого дрона украинского производства. Губернатор Василий Анохин напомнил жителям о необходимости соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам БПЛА.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.