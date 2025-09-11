Энергетики подготовили электросети к выборам губернатора Свердловской области

Специалисты «Облкоммунэнерго» завершили комплекс мероприятий по подготовке электросетевого хозяйства на территориях присутствия к выборам губернатора Свердловской области. Как рассказали в пресс-службе компании, энергетики провели внеплановую проверку состояния электрооборудования, организовали дополнительные инструктажи для персонала, проверили техническое состояние специализированного транспорта, а оперативные бригады были полностью обеспечены всеми необходимыми инструментами и оборудованием.
«До начала голосования предприятие прекратит все плановые ремонтные работы, заранее введя отремонтированное оборудование в работу и восстановив нормальные схемы электрической сети. С 12 по 14 сентября включительно на энергообъектах не будут проводиться никакие работы кроме аварийно-восстановительных», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
Проведены тестовые запуски дизель-генераторных установок, а также обеспечена постоянная готовность автотранспорта, специальной техники и водительского состава. Дополнительно проведена проверка мобильных электротехнических лабораторий, их оснащение и готовность к проведению необходимых испытаний.
Особое внимание уделяется вопросам безопасности: введены дополнительные меры по усилению противопожарной защиты, контроля доступа и охраны объектов для предотвращения несанкционированного проникновения. Персоналу разъяснены действия при выявлении подозрительных признаков, указывающих на возможную подготовку диверсионно-террористических актов, а также порядок информирования правоохранительных органов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!