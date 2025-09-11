11 сентября 2025

Армянский лидер объяснил характер современных отношений с Россией

Хачатурян: Армения и Россия находятся в партнерских отношениях
© Служба новостей «URA.RU»
Россия теперь рассматривает Армению не как «младшего брата», а как равноправного партнера. Такое заявление сделал президент Армении Ваагн Хачатурян.

«Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские. Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности», — отметил Ваагн Хачатурян в интервью телеканалу RTVI.

Президент также пояснил, что армянские власти хотят, чтобы российская сторона принимала во внимание решения Еревана, принятые самостоятельно. По словам Хачатуряна, республика последовательно реализует курс на диверсификацию экономики и не сталкивается с противоречиями в международных обязательствах. Он отметил, что Армения выполняет все условия сотрудничества как с ЕАЭС, так и с ЕС, и до настоящего времени проблем в экономических отношениях не возникало.

Ваагн Хачатурян добавил, что действия правительства соответствуют стратегии по развитию торговых связей с разными странами и интеграции в различные торгово-экономические объединения. Он подчеркнул, что республика стремится расширять спектр международных партнерств, не нарушая существующих договоренностей ни с одним из союзов.

Ранее Армения заявила о намерении вступить в Евросоюз и заморозила участие в ОДКБ, а также выразила желание стать полноправным членом ШОС. На полях саммита ШОС в августе 2025 года премьер-министр Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели переговоры, где обсуждалась дальнейшая стратегия сотрудничества двух стран на фоне изменений во внешнеполитическом курсе Еревана.

© Служба новостей «URA.RU»
