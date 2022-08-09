В 12 микрорайоне Заозерного продают земли под строительство домов, ТЦ и магазинов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 12 микрорайоне Заозерного в Кургане на торги выставили земельные участки под коммерческую застройку. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.

«Предлагаются земельный участок по адресу город Курган, 12 микрорайон Заозерного. Общая площадь: 5758 квадратных метров. Вид разрешенного строительства: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», — говорится в документе. Рыночная стоимость годового размера арендной платы составляет 7 520 000 рублей.

Также на аукцион под строительство торгового центра выставлена территория площадью более семи тысяч квадратных метров. Стоимость земельного участка более восьми миллионов рублей. Еще один участок площадью более пяти тысяч квадратных метров продается за почти 7,5 миллиона. На его месте предлагается построить магазины.

Ранее сообщалось, что в 12 микрорайоне Заозерного продолжается строительство самой большой школы в Кургане. Застройщиком выступает московская компания «Авиапромстрой». Подрядчик планирует достроить школу к концу 2022 года. Также сообщалось, что в 13 микрорайоне Заозерного продается земельный участок общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Здесь предполагается многоэтажная застройка высотой более девяти этажей.

В 12 микрорайоне Заозерного в Кургане продается земля под строительство высоток Скрин: администрация города Кургана

Также продается земля под строительство торгового центра Скрин: администрация города Кургана