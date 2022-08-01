В самой большой школе Кургана построят девять спортплощадок

В новой школе в Заозерном построят хоккейный корт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганской школе на 1500 мест в 12 микрорайоне Заозерного построят два спортзала и девять спортивных площадок. О планах строительства сообщил замдиректора управления капитального строительства города Кургана Алексей Абакумов.

«Внутри школы будет располагаться два спортивных зала. Снаружи будет девять спортивных площадок: хоккейный корт, футбольное поле, а также площадки для занятия физической культурой», — рассказал в интервью ГТРК «Курган» Абакумов. Сейчас строители возводят каркас здания. Завершены работы по испытанию грунта, проведена часть коммуникаций. На объекте трудятся около 70 рабочих.

О строительстве новой школы на 1500 мест курганские чиновники докладывали полпреду Владимиру Якушеву еще в начале 2021 года. Найти подрядчика для стройки крупного объекта удалось только с четвертой попытки. Застройщиком стала московская компания «Авиапромстрой», которая уже строит детскую поликлинику в седьмом микрорайоне Заозерного. Подрядная организация планирует достроить школу к концу 2022 года.

Ранее URA.RU писало, что в городе Шадринске Курганской области начали строить школу, о которой губернатор Вадим Шумков говорил президенту РФ Владимиру Путину. На строительство объекта с вместимостью в 1100 человек выделено свыше 787 миллионов рублей. Застройщиком выступает курганская компания ООО «ДОН».