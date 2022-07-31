Площадь застройки составит 113 тысяч квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана ищут застройщика для строительства многоэтажных жилых домов в 13 микрорайоне Заозерного. На торги выставлен земельный участок общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«На торги выставлена незастроенная территория, расположенная в 13 микрорайоне Заозерного. Общая площадь земельного участка составляет 113 000 квадратных метров. Комплексное развитии территории предполагает многоэтажную жилую застройку высотой более девять этажей», — говорится в документе мэрии. Также на данном участке разрешена среднеэтажная и малоэтажная жилая застройка. Заявки на участие в торгах принимаются от предпринимателей до 11 августа. Аукцион пройдет 16 августа.

Новый микрорайон располагается в районе улиц Фарафонова, Илизарова и Первомайского проспекта. О планах комплексного развития данной территории чиновники начали говорить еще в марте этого года. Помимо жилой застройки планировалось строительство детских садов, школ, магазинов и спортивных площадок. Реализовать проект должны в течение ближайших семи лет.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане землю под застройку продали за рекордные 152 миллиона рублей. Земельный участок площадью около 91 квадратных метров находится в четвертом микрорайоне Заозерного.