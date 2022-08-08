08 августа 2022

За пересечение границ РФ тюменский суд отправил мужчину в колонию

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Мужчину отправили в колонию строгого режима почти на полтора года Фото:

Мужчину за пересечение российской границы тюменский суд отправил в колонию строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Суд установил, что 19 апреля 2022 года мужчина, зная, что ему запрещен въезд в РФ, незаконно пешком пересек границу, следуя в обход установленных пунктов пропуска, после чего был задержан сотрудниками пограничных органов на территории Казанского района Тюменской области. Суд, исследовав все обстоятельства дела, назначил Махмуду Алиеву наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — передает пресс-служба.

Свою вину в суде мужчина признал. По месту жительства Алиев характеризуется положительно, судимостей ранее не имел и к административной ответственности не привлекался.

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Мужчину за пересечение российской границы тюменский суд отправил в колонию строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Суд установил, что 19 апреля 2022 года мужчина, зная, что ему запрещен въезд в РФ, незаконно пешком пересек границу, следуя в обход установленных пунктов пропуска, после чего был задержан сотрудниками пограничных органов на территории Казанского района Тюменской области. Суд, исследовав все обстоятельства дела, назначил Махмуду Алиеву наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — передает пресс-служба. Свою вину в суде мужчина признал. По месту жительства Алиев характеризуется положительно, судимостей ранее не имел и к административной ответственности не привлекался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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