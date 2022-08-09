Кардиолог Беленков раскрыл, какой пульс нельзя игнорировать

10 августа 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Низкий пульс может быть наследственным, сказал Юрий Беленков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Когда пульс выше 120 ударов в минуту или ниже 40 ударов, то это может являться симптомом опасных заболеваний сердца и других органов. Об этом сообщил URA.RU кардиолог с 50-летним стажем, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков. «Пульс при волнении, например, перед свиданием, может расти. 110-120 ударов — это не страшно. А если он сохраняется долго, допустим, весь день, или человек лег отдыхать, а у него такая частота пульса, то это уже показатель, что есть проблема. А с чем именно — это очень сложный вопрос. Это может быть и гиперфункция щитовидной железы, воспалительный процесс в миокарде, сердечная недостаточность. Пульс — это не диагноз, а один из симптомов», — рассказал Юрий Беленков. Редкий пульс также не всегда является показателем нормы, отметил кардиолог. «Когда он ниже 40 — это удел врачей. Тут мы принимаем определенные решения. Есть способы, как компенсировать нарушение частоты. Как правило, это кардио стимуляторы. Нужно смотреть на ряд других показателей. Когда это происходит, днем или ночью, есть ли паузы. Надо спросить, не было у родителей такого пульса низкого. Это может быть особенностями организма или гипофункцией щитовидной железы. Если у человека редкий пульс, нужно бежать не на кладбище, а к доктору. От 54 до 80 ударов — это грубый предел нормы. Выше или ниже — ничего страшного. Все решается индивидуально», — объяснил врач. Беленков подчеркнул, что скорость пульса может зависеть от тренированности человека. «Спортсмены, олимпийские чемпионы, которые переносят очень большие нагрузки. У них в покое пульс будет 44 удара. Им этого абсолютно хватает. Есть детренированность. Когда человек всю неделю проводит в офисе, а потом бежит марафон. Конечно, у него будет частота пульса очень высокая», — сказал доктор медицинских наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Когда пульс выше 120 ударов в минуту или ниже 40 ударов, то это может являться симптомом опасных заболеваний сердца и других органов. Об этом сообщил URA.RU кардиолог с 50-летним стажем, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков. «Пульс при волнении, например, перед свиданием, может расти. 110-120 ударов — это не страшно. А если он сохраняется долго, допустим, весь день, или человек лег отдыхать, а у него такая частота пульса, то это уже показатель, что есть проблема. А с чем именно — это очень сложный вопрос. Это может быть и гиперфункция щитовидной железы, воспалительный процесс в миокарде, сердечная недостаточность. Пульс — это не диагноз, а один из симптомов», — рассказал Юрий Беленков. Редкий пульс также не всегда является показателем нормы, отметил кардиолог. «Когда он ниже 40 — это удел врачей. Тут мы принимаем определенные решения. Есть способы, как компенсировать нарушение частоты. Как правило, это кардио стимуляторы. Нужно смотреть на ряд других показателей. Когда это происходит, днем или ночью, есть ли паузы. Надо спросить, не было у родителей такого пульса низкого. Это может быть особенностями организма или гипофункцией щитовидной железы. Если у человека редкий пульс, нужно бежать не на кладбище, а к доктору. От 54 до 80 ударов — это грубый предел нормы. Выше или ниже — ничего страшного. Все решается индивидуально», — объяснил врач. Беленков подчеркнул, что скорость пульса может зависеть от тренированности человека. «Спортсмены, олимпийские чемпионы, которые переносят очень большие нагрузки. У них в покое пульс будет 44 удара. Им этого абсолютно хватает. Есть детренированность. Когда человек всю неделю проводит в офисе, а потом бежит марафон. Конечно, у него будет частота пульса очень высокая», — сказал доктор медицинских наук.