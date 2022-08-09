Военные объяснили взрывы в Крыму халатностью

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Докучаевск. ДНР, дым, донбасс, днр, взрыв
По словам источника, нет никаких признаков намеренного воздействия на боеприпасы (фото из архива) Фото:

Основной причиной серии взрывов на аэродроме «Саки» считается только нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщил источник в Минобороны РФ.

«В качестве основной причины ЧП на аэродроме „Саки“ рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Нет никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва на аэродроме Новофедоровки», — приводит слова источника из Минобороны РИА «Новости».

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате серии взрывов в Крыму погиб один человек. Причиной серии взрывов в Крыму стала детонация авиационных боеприпасов, сообщило Минобороны.

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Основной причиной серии взрывов на аэродроме «Саки» считается только нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщил источник в Минобороны РФ. «В качестве основной причины ЧП на аэродроме „Саки“ рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Нет никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва на аэродроме Новофедоровки», — приводит слова источника из Минобороны РИА «Новости». Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате серии взрывов в Крыму погиб один человек. Причиной серии взрывов в Крыму стала детонация авиационных боеприпасов, сообщило Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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