В Минобороны РФ назвали причину взрывов в Крыму

Причиной серии взрывов в Крыму стала детонация авиационных боеприпасов. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.
«9 августа около 15:20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — сообщили в Минобороны.
Ранее власти Крыма сообщили о серии взрывов в районе российской военной авиабазы в Новофедоровке. По информации местных пабликов, было не менее 10 взрывов.
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