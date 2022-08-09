В Минобороны РФ назвали причину взрывов в Крыму

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В Крыму сдетонировали  авиационные боеприпасы Фото:

Причиной серии взрывов в Крыму стала детонация авиационных боеприпасов. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

«9 августа около 15:20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — сообщили в Минобороны.

Ранее власти Крыма сообщили о серии взрывов в районе российской военной авиабазы в Новофедоровке. По информации местных пабликов, было не менее 10 взрывов.

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Причиной серии взрывов в Крыму стала детонация авиационных боеприпасов. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. «9 августа около 15:20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — сообщили в Минобороны. Ранее власти Крыма сообщили о серии взрывов в районе российской военной авиабазы в Новофедоровке. По информации местных пабликов, было не менее 10 взрывов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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