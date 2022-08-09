Аксенов: во время взрывов в Крыму погиб один человек

В Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы
В результате серии взрывов в Крыму погиб один человек. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», — написал Аксенов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на военном аэродроме в Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. В Минздраве республики сообщили, что в результате взрывов пострадали пять человек, пишет RT.
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