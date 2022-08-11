Диетолог Арзамасцев раскрыл, сколько можно есть фастфуда

Фастфуд может привести к гипертрофии сердечной мышцы, сказал Евгений Арзамасцев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Безопасная доза фастфуда, которую можно съесть без вреда для здоровья, зависит от генетики человека и общего количества потребляемой пищи. Об этом в беседе с URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев.

«Мера должна быть в небольшом количестве, но еще это зависит от генетических особенностей человека. Для кого-то мера — это один раз в месяц поесть вредной еды, а для кого-то несколько раз. Для людей, имеющих небольшой вес, которые мало питаются, мера крайне важна, потому что они должны из небольшого количества питания получать достаточно большой состав витаминов и микроэлементов», — объяснил Евгений Арзамасцев.

Диетолог отмечает, что фастфуд провоцирует множество заболеваний. «Начиная от желудочно-кишечного тракта с воспалительными проблемами, гастрита, желчекаменной болезни. Это любая кардиология, что может привести к гипертрофии сердечной мышцы. Из-за вредной еды начнется развитие различных воспалений на те же сосуды, суставы с гипермобильной болезнью, потому что при недостатке питательных элементов человек будет терять хрящевую и мышечную ткань гораздо быстрее, чем если бы питался здоровой пищей», — отметил собеседник URA.RU.

День вредной или «мусорной» еды отмечается 11 августа. В честь этого праздника рестораторы различного фастфуда угощают посетителей новыми блюдами и показывают фееричные шоу с едой.