Челябинский губернатор попал в топ-10 федерального рейтинга

Текслер попал в топ-10 рейтинга активности глав регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер занял 7 место в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях с 1 по 7 августа. Неделей ранее он также попал в топ-10 наиболее активных губернаторов. Соответствующая информация опубликована на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Первое место в рейтинге занял Р.Кадыров (1). На лидирующих позициях в топ-10 по-прежнему остаются Д. Азаров (2), С. Собянин (3), В.Мазур (4), А.Клычков (5), А.Текслер (7) и Р.Минниханов (9). Увеличение активности наблюдается со стороны А.Парфенчикова 6), С. Аксенова (8) и И.Бабушкина (10) », — указано в рейтинге АПЭК.

Рейтинг основывается на активности личных аккаунтов губернаторов в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также Telegram. Кроме того, ведется анализ лайков, комментариев, репостов и общего количества постов. Также учитывается разнообразие контента, использование мультимедиа и активность аудитории. За все этого руководители получают баллы.

Ранее стало известно, что Текслер занял второе место уральского рейтинга «Медиалогии», которая следит за позициями политиков в СМИ. Лидером рейтинга стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, чью победу эксперты связали с губернаторскими выборами (Куйвашев идет на новый срок) и международной выставкой «Иннопром».