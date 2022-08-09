09 августа 2022

Челябинский губернатор попал в топ-10 федерального рейтинга

© Служба новостей «URA.RU»
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Обращение Губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам законодательного собрания. Челябинск, текслер алексей
Текслер попал в топ-10 рейтинга активности глав регионов Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер занял 7 место в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях с 1 по 7 августа. Неделей ранее он также попал в топ-10 наиболее активных губернаторов. Соответствующая информация опубликована на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Первое место в рейтинге занял Р.Кадыров (1). На лидирующих позициях в топ-10 по-прежнему остаются Д. Азаров (2), С. Собянин (3), В.Мазур (4), А.Клычков (5), А.Текслер (7) и Р.Минниханов (9). Увеличение активности наблюдается со стороны А.Парфенчикова 6), С. Аксенова (8) и И.Бабушкина (10) », — указано в рейтинге АПЭК.

Рейтинг основывается на активности личных аккаунтов губернаторов в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также Telegram. Кроме того, ведется анализ лайков, комментариев, репостов и общего количества постов. Также учитывается разнообразие контента, использование мультимедиа и активность аудитории. За все этого руководители получают баллы.

Ранее стало известно, что Текслер занял второе место уральского рейтинга «Медиалогии», которая следит за позициями политиков в СМИ. Лидером рейтинга стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, чью победу эксперты связали с губернаторскими выборами (Куйвашев идет на новый срок) и международной выставкой «Иннопром».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер занял 7 место в рейтинге активности глав регионов в социальных сетях с 1 по 7 августа. Неделей ранее он также попал в топ-10 наиболее активных губернаторов. Соответствующая информация опубликована на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Первое место в рейтинге занял Р.Кадыров (1). На лидирующих позициях в топ-10 по-прежнему остаются Д. Азаров (2), С. Собянин (3), В.Мазур (4), А.Клычков (5), А.Текслер (7) и Р.Минниханов (9). Увеличение активности наблюдается со стороны А.Парфенчикова 6), С. Аксенова (8) и И.Бабушкина (10) », — указано в рейтинге АПЭК. Рейтинг основывается на активности личных аккаунтов губернаторов в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также Telegram. Кроме того, ведется анализ лайков, комментариев, репостов и общего количества постов. Также учитывается разнообразие контента, использование мультимедиа и активность аудитории. За все этого руководители получают баллы. Ранее стало известно, что Текслер занял второе место уральского рейтинга «Медиалогии», которая следит за позициями политиков в СМИ. Лидером рейтинга стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, чью победу эксперты связали с губернаторскими выборами (Куйвашев идет на новый срок) и международной выставкой «Иннопром».
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