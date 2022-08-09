Пламя перекинулось с деревянных поддонов на здание екатеринбургского автосалонаФото: ИА «Ночные новости»
Пожар на промзоне в Лечебном микрорайоне Екатеринбурга, где загорелись деревянные поддоны, перекинулся на здание автосалона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщает очевидец.
«Рядом с местом пожара находится автосалон, оттуда вывезли все автомобили, пламя перекинулось на ангар», — рассказал очевидец. Пожар произошел на Сибирском тракте, 85.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге загорелись деревянные поддоны. Рядом с местом пожара находился бензовоз.
Обновлено: «В 04:17 пожарным удалось локализовать огонь на площади 1000 квадратных метров. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли и стены ангара. Огнеборцами из ангара эвакуированы 9 газовых баллонов. Тушение пожара осложняется большой горючей закрузкой, быстрым распространением огня и низким давлением водопроводной сети», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
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Пожар на промзоне в Лечебном микрорайоне Екатеринбурга, где загорелись деревянные поддоны, перекинулся на здание автосалона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщает очевидец. «Рядом с местом пожара находится автосалон, оттуда вывезли все автомобили, пламя перекинулось на ангар», — рассказал очевидец. Пожар произошел на Сибирском тракте, 85. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге загорелись деревянные поддоны. Рядом с местом пожара находился бензовоз. Обновлено: «В 04:17 пожарным удалось локализовать огонь на площади 1000 квадратных метров. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли и стены ангара. Огнеборцами из ангара эвакуированы 9 газовых баллонов. Тушение пожара осложняется большой горючей закрузкой, быстрым распространением огня и низким давлением водопроводной сети», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.