Пламя перекинулось с деревянных поддонов на здание екатеринбургского автосалона Фото: ИА «Ночные новости»

Пожар на промзоне в Лечебном микрорайоне Екатеринбурга, где загорелись деревянные поддоны, перекинулся на здание автосалона. Об этом корреспонденту URA.RU сообщает очевидец.

«Рядом с местом пожара находится автосалон, оттуда вывезли все автомобили, пламя перекинулось на ангар», — рассказал очевидец. Пожар произошел на Сибирском тракте, 85.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге загорелись деревянные поддоны. Рядом с местом пожара находился бензовоз.

Обновлено: «В 04:17 пожарным удалось локализовать огонь на площади 1000 квадратных метров. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли и стены ангара. Огнеборцами из ангара эвакуированы 9 газовых баллонов. Тушение пожара осложняется большой горючей закрузкой, быстрым распространением огня и низким давлением водопроводной сети», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: ИА «Ночные новости»