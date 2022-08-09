В Екатеринбурге загорелись деревянные поддоны возле бензовоза Фото: ИА «Ночные новости»

В екатеринбургском микрорайоне Лечебный загорелись деревянные поддоны, рядом с пожаром находился бензовоз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Пожарные подразделения установили, что происходит горение деревянных поддонов на территории промзоны. Огнеборцами с места пожара на безопасное расстояние были эвакуированы 4 дальнобойных автомобиля и бензовоз», — сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. На месте работаю 33 спасателя и 11 пожарных машин. «Пожар напротив переулка Волчанский, 2а. Потушить уже долго не могут, площадь пожара только увеличивается», — рассказал очевидец агентству Е1.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге загорелись поддоны на открытой площадке. Площадь возгорания была более 1000 квадратных метров.

Обновлено: «Рядом с местом пожара находится автосалон, оттуда вывезли все автомобили, пламя перекинулось на ангар», — рассказал очевидец.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Рядом с местом пожара находится автосалон Фото: ИА «Ночные новости»