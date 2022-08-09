09 августа 2022

В Екатеринбурге рядом с бензовозом загорелись деревянные поддоны. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге загорелись деревянные поддоны возле бензовоза Фото:

В екатеринбургском микрорайоне Лечебный загорелись деревянные поддоны, рядом с пожаром находился бензовоз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Пожарные подразделения установили, что происходит горение деревянных поддонов на территории промзоны. Огнеборцами с места пожара на безопасное расстояние были эвакуированы 4 дальнобойных автомобиля и бензовоз», — сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. На месте работаю 33 спасателя и 11 пожарных машин. «Пожар напротив переулка Волчанский, 2а. Потушить уже долго не могут, площадь пожара только увеличивается», — рассказал очевидец агентству Е1.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге загорелись поддоны на открытой площадке. Площадь возгорания была более 1000 квадратных метров.

Обновлено: «Рядом с местом пожара находится автосалон, оттуда вывезли все автомобили, пламя перекинулось на ангар», — рассказал очевидец.

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Рядом с местом пожара находится автосалон
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Автомобили вывезли из ангара, огонь перекинулся на помещение
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В екатеринбургском микрорайоне Лечебный загорелись деревянные поддоны, рядом с пожаром находился бензовоз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «Пожарные подразделения установили, что происходит горение деревянных поддонов на территории промзоны. Огнеборцами с места пожара на безопасное расстояние были эвакуированы 4 дальнобойных автомобиля и бензовоз», — сообщает пресс-служба ведомства. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. На месте работаю 33 спасателя и 11 пожарных машин. «Пожар напротив переулка Волчанский, 2а. Потушить уже долго не могут, площадь пожара только увеличивается», — рассказал очевидец агентству Е1. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге загорелись поддоны на открытой площадке. Площадь возгорания была более 1000 квадратных метров. Обновлено: «Рядом с местом пожара находится автосалон, оттуда вывезли все автомобили, пламя перекинулось на ангар», — рассказал очевидец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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