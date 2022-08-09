Многострадальный дом в ХМАО снова остался без застройщика

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО) не смог найти застройщика для дома в Нефтеюганске. Информация об этом появилась на едином портале госзакупок.
«На участие была подана одна заявка. Она не соответствует требованиям», — уточняется в документах на портале.
Речь идет о достраивании двух очередей дома 53 районе Нефтеюганска. Начальная цена контракта — 708 миллионов рублей.
Начинала строить 15-этажный жилой дом ООО «Артель», но клиенты так и не получили квартир, а деньги им не вернули. Директор строительной фирмы Руслан Юсупов сбежал в Тюмень после скандала и возбуждении уголовного дела.
В итоге застройщик был признан банкротом. Нефтеюганский районный суд вынес оправдательный приговор Руслану Юсупову, однако, по требованию прокуратуры суд ХМАО отменил его.
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