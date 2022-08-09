09 августа 2022

Многострадальный дом в ХМАО снова остался без застройщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Военно-строительный комплекс министерства обороны российской федерации в Мариуполе. Мариуполь , стройка
Дом в Нефтеюганске ждет конца строительства с 2014 года Фото:

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО) не смог найти застройщика для дома в Нефтеюганске. Информация об этом появилась на едином портале госзакупок.

«На участие была подана одна заявка. Она не соответствует требованиям», — уточняется в документах на портале.

Речь идет о достраивании двух очередей дома 53 районе Нефтеюганска. Начальная цена контракта — 708 миллионов рублей.

Начинала строить 15-этажный жилой дом ООО «Артель», но клиенты так и не получили квартир, а деньги им не вернули. Директор строительной фирмы Руслан Юсупов сбежал в Тюмень после скандала и возбуждении уголовного дела.

В итоге застройщик был признан банкротом. Нефтеюганский районный суд вынес оправдательный приговор Руслану Юсупову, однако, по требованию прокуратуры суд ХМАО отменил его.

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Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО) не смог найти застройщика для дома в Нефтеюганске. Информация об этом появилась на едином портале госзакупок. «На участие была подана одна заявка. Она не соответствует требованиям», — уточняется в документах на портале. Речь идет о достраивании двух очередей дома 53 районе Нефтеюганска. Начальная цена контракта — 708 миллионов рублей. Начинала строить 15-этажный жилой дом ООО «Артель», но клиенты так и не получили квартир, а деньги им не вернули. Директор строительной фирмы Руслан Юсупов сбежал в Тюмень после скандала и возбуждении уголовного дела. В итоге застройщик был признан банкротом. Нефтеюганский районный суд вынес оправдательный приговор Руслану Юсупову, однако, по требованию прокуратуры суд ХМАО отменил его.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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