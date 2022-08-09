Многострадальный дом в ХМАО снова остался без застройщика

Дом в Нефтеюганске ждет конца строительства с 2014 года Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО) не смог найти застройщика для дома в Нефтеюганске. Информация об этом появилась на едином портале госзакупок.

«На участие была подана одна заявка. Она не соответствует требованиям», — уточняется в документах на портале.

Речь идет о достраивании двух очередей дома 53 районе Нефтеюганска. Начальная цена контракта — 708 миллионов рублей.

Начинала строить 15-этажный жилой дом ООО «Артель», но клиенты так и не получили квартир, а деньги им не вернули. Директор строительной фирмы Руслан Юсупов сбежал в Тюмень после скандала и возбуждении уголовного дела.

В итоге застройщик был признан банкротом. Нефтеюганский районный суд вынес оправдательный приговор Руслану Юсупову, однако, по требованию прокуратуры суд ХМАО отменил его.