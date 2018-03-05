{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
График Путина в Свердловской области поменялся. Куйвашев готовится к визиту через Instagram
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,10
Динамика за 2 недели
Евро 70,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 марта 2018
15:50  05 марта 2018 1

В Югре новый скандал с обманутыми дольщиками. Застройщик обвиняет во всем челябинский завод

Стройка окружной больницы. Нижневартовск., куртка, стройка
Строитель жилого дома в Нефтеюганске сорвал все сроки, но обвиняет во всем завод в Челябинске и дольщиковФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нефтеюганске начинается скандал с обманутыми дольщиками — в списке потерпевших больше двухсот семей. Об этом «URA.RU» рассказала местная жительница Анастасия Харитонова — она больше года ждет обещанной застройщиком квартиры.

Жилой дом возводит ООО «Артель» — это небольшая строительная компания, относительно недавно появившаяся в Нефтеюганске. По некоторым данным, руководство предприятия приехало в Югру из Омска. По словам Анастасии Харитоновой, первую секцию многоквартирного дома должны были сдать еще два года назад, вторую — закончить летом 2017 года. «В ноябре они провели какие-то работы, чтобы им продлили разрешение на строительство, и с этого времени — больше ничего. Есть решения судов в пользу дольщиков, но руководство компании открыто говорит: никому платить не будем, иначе нам придется всем заплатить. Ссылаются на предбанкротное состояние завода „ЖБИ-1“ в Челябинске, но у нас разве других заводов нет?» — рассказала Анастасия Харитонова.

Женщина рассказывает, что на последней встрече дольщиков и застройщика директор «Артели» Руслан Юсупов объяснил задержки в строительстве срывом поставок стройматериалов из Челябинска, а также обвинил самих клиентов. «Сказал, что мы пишем жалобы, из-за этого у него постоянные проверки, поэтому он не может работать», — возмущена Харитонова. По подсчетам клиентов, они отдали строителю более 200 млн рублей.

Несколько клиентов «Артели» уже вошли в реестр обманутых дольщиков. В конце марта в администрации Нефтеюганска планируется совещание с участием властей муниципалитета. Мэр города Сергей Дегтярев рассказал «URA.RU», что он одним из первых обратил внимание на потенциальную проблему. «Мы пока разбираемся, выясняем все обстоятельства, потом будем принимать меры», — отметил Дегтярев. По данным Арбитражного суда

Статья по теме
Уралец извинился за земляка перед спикером Госдумы Володиным

Челябинской области, в январе 2018 года в отношении завода «ЖБИ-1» действительно была введена процедура наблюдения из-за требований кредиторов, однако банкротства пока нет. На момент публикации получить комментарий на заводе не удалось — в приемной не отвечают на звонки. Поговорить с руководством ООО «Артель» также не удалось — в приемной заявили, что ни директора, ни его заместителей нет на месте и неизвестно, когда будут.

Ранее скандал с дольщиками произошел в Лангепасе. «Строительно-монтажное предприятие-68» собиралось построить многоквартирный жилой дом к концу 2015 года. Компания получила от клиентов более 60 млн рублей, но к началу 2016 года прекратила строительство. Обманутые дольщики обратились к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. Гендиректора предприятия Олега Буркина в конце 2017 года отдали под суд.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров