15:50 05 марта 2018 1

Строитель жилого дома в Нефтеюганске сорвал все сроки, но обвиняет во всем завод в Челябинске и дольщиков Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нефтеюганске начинается скандал с обманутыми дольщиками — в списке потерпевших больше двухсот семей. Об этом «URA.RU» рассказала местная жительница Анастасия Харитонова — она больше года ждет обещанной застройщиком квартиры.

Жилой дом возводит ООО «Артель» — это небольшая строительная компания, относительно недавно появившаяся в Нефтеюганске. По некоторым данным, руководство предприятия приехало в Югру из Омска. По словам Анастасии Харитоновой, первую секцию многоквартирного дома должны были сдать еще два года назад, вторую — закончить летом 2017 года. «В ноябре они провели какие-то работы, чтобы им продлили разрешение на строительство, и с этого времени — больше ничего. Есть решения судов в пользу дольщиков, но руководство компании открыто говорит: никому платить не будем, иначе нам придется всем заплатить. Ссылаются на предбанкротное состояние завода „ЖБИ-1“ в Челябинске, но у нас разве других заводов нет?» — рассказала Анастасия Харитонова.

Женщина рассказывает, что на последней встрече дольщиков и застройщика директор «Артели» Руслан Юсупов объяснил задержки в строительстве срывом поставок стройматериалов из Челябинска, а также обвинил самих клиентов. «Сказал, что мы пишем жалобы, из-за этого у него постоянные проверки, поэтому он не может работать», — возмущена Харитонова. По подсчетам клиентов, они отдали строителю более 200 млн рублей.

Несколько клиентов «Артели» уже вошли в реестр обманутых дольщиков. В конце марта в администрации Нефтеюганска планируется совещание с участием властей муниципалитета. Мэр города Сергей Дегтярев рассказал «URA.RU», что он одним из первых обратил внимание на потенциальную проблему. «Мы пока разбираемся, выясняем все обстоятельства, потом будем принимать меры», — отметил Дегтярев. По данным Арбитражного суда

Челябинской области, в январе 2018 года в отношении завода «ЖБИ-1» действительно была введена процедура наблюдения из-за требований кредиторов, однако банкротства пока нет. На момент публикации получить комментарий на заводе не удалось — в приемной не отвечают на звонки. Поговорить с руководством ООО «Артель» также не удалось — в приемной заявили, что ни директора, ни его заместителей нет на месте и неизвестно, когда будут.

Ранее скандал с дольщиками произошел в Лангепасе. «Строительно-монтажное предприятие-68» собиралось построить многоквартирный жилой дом к концу 2015 года. Компания получила от клиентов более 60 млн рублей, но к началу 2016 года прекратила строительство. Обманутые дольщики обратились к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. Гендиректора предприятия Олега Буркина в конце 2017 года отдали под суд.