Власти ХМАО заплатят 700 млн рублей за долгострой в Нефтеюганске

30 июня 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО разместили тендер на достраивание дома в Нефтеюганске Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти ХМАО ищут застройщика, который достроит жилой дом в Нефтеюганске за 708 млн рублей. Для строительства дома привлекались средства дольщиков, а окончание строительства планировалось на конец 2016 года. Информация о закупке опубликована на портале единой информационной системы госзакупок. «Завершение строительства объекта незавершенного строительства многоэтажного жилого дома, расположенный по адресу: Нефтеюганск, 16А микрорайон, дом 53. Начальная цена 708,5 млн рублей», — сказано в документе. Согласно условиям аукциона, 14-этажный жилой дом должен быть сдан не позднее 30 августа 2023 года, вторая очередь строительства должна завершиться не позднее 6 мая 2023 года. По данным администрации Нефтеюганска, для строительства дома были привлечены средства дольщиков, права которых были нарушены. Сдача дома в эксплуатацию застройщиком «Артель» планировалась в 2016 году. Ранее URA.RU писало, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин решил проблемы обманутых дольщиков из ХМАО. Тогда российские власти приняли решение о защите прав 1,7 тысячи обманутых дольщиков, среди которых есть жители ХМАО. В частности, речь шла о долгострое в поселке Федоровский из Сургутского района. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Власти ХМАО ищут застройщика, который достроит жилой дом в Нефтеюганске за 708 млн рублей. Для строительства дома привлекались средства дольщиков, а окончание строительства планировалось на конец 2016 года. Информация о закупке опубликована на портале единой информационной системы госзакупок. «Завершение строительства объекта незавершенного строительства многоэтажного жилого дома, расположенный по адресу: Нефтеюганск, 16А микрорайон, дом 53. Начальная цена 708,5 млн рублей», — сказано в документе. Согласно условиям аукциона, 14-этажный жилой дом должен быть сдан не позднее 30 августа 2023 года, вторая очередь строительства должна завершиться не позднее 6 мая 2023 года. По данным администрации Нефтеюганска, для строительства дома были привлечены средства дольщиков, права которых были нарушены. Сдача дома в эксплуатацию застройщиком «Артель» планировалась в 2016 году. Ранее URA.RU писало, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин решил проблемы обманутых дольщиков из ХМАО. Тогда российские власти приняли решение о защите прав 1,7 тысячи обманутых дольщиков, среди которых есть жители ХМАО. В частности, речь шла о долгострое в поселке Федоровский из Сургутского района.