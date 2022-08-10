Экс-постпред США: у Путина есть друзья в НАТО помимо Эрдогана

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
У Владимира Путина есть союзники в альянсе, заявил Иво Даалдер Фото:

Президент РФ Владимир Путин дружит не только с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с другими членами НАТО, например с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом заявил бывший постпред США при организации Иво Даалдер в своем материале для американского издания Politico.

«Эрдоган вряд ли единственный лидер НАТО, у которого установились теплые отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони несколько лет назад или премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня», — написал Даалдер.

Он считает, что Турция является для НАТО союзником, с которым сложно ужиться, но без нее почти невозможно. Даалдер возмутился из-за покупки Турцией российских ПВО С-400 вместо западного оружия, а также из-за отказа Эрдогана ввести антироссийские санкции. Также бывший постпред негативно высказался о встрече Путина и Эрдогана с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Страны НАТО ввели санкции против России из-за начала спецоперации РФ на Украине. Турция и Венгрия не поддержали курс на ограничения РФ. Орбан назвал провальной стратегию Запада в отношении РФ. Путин недавно встретился с Эрдоганом в Сочи, президенты обсудили двусторонние отношения, сообщает «Общественное телевидение России».

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Президент РФ Владимир Путин дружит не только с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с другими членами НАТО, например с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом заявил бывший постпред США при организации Иво Даалдер в своем материале для американского издания Politico. «Эрдоган вряд ли единственный лидер НАТО, у которого установились теплые отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони несколько лет назад или премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня», — написал Даалдер. Он считает, что Турция является для НАТО союзником, с которым сложно ужиться, но без нее почти невозможно. Даалдер возмутился из-за покупки Турцией российских ПВО С-400 вместо западного оружия, а также из-за отказа Эрдогана ввести антироссийские санкции. Также бывший постпред негативно высказался о встрече Путина и Эрдогана с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Страны НАТО ввели санкции против России из-за начала спецоперации РФ на Украине. Турция и Венгрия не поддержали курс на ограничения РФ. Орбан назвал провальной стратегию Запада в отношении РФ. Путин недавно встретился с Эрдоганом в Сочи, президенты обсудили двусторонние отношения, сообщает «Общественное телевидение России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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