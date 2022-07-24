Орбан считает провалом стратегию Запада в отношении России

24 июля 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Венгрии уверен, что санкции не потрясают Россию, а вредят самому Западу Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает стратегию Запада против России провальной. Об этом пишет газета Augsburger Allgemeine. «Санкции не потрясают Россию», — цитирует Орбана издание. Он считает, что вскоре правительства в Европе рухнет, как «костяшки домино», если продолжит развивать свою политику. Кроме того, премьер-министр считает, что если бы президентом США оставался Дональд Трамп, то конфликта на Украине вообще бы не было. Ранее URA.RU сообщало, что готовность Венгрии сделать первые шаги к нормализации отношений с Россией многие страны ЕС восприняли как предательство. Кроме того, Виктор Орбан заявлял, что спецоперация России на Украине может демонстративно положить конец господству западных стран. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Тем не менее в связи с ограничением поставки газа в Европу из России, западные страны стали испытывать заметные неудобства. В Европейской комиссии предложили новый план сокращения спроса на газ, чтобы сократить потребление топлива в Европе на 15% до следующей весны. Кроме того, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет принуждать страны ЕС к экономии газа в случае необходимости. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает стратегию Запада против России провальной. Об этом пишет газета Augsburger Allgemeine. «Санкции не потрясают Россию», — цитирует Орбана издание. Он считает, что вскоре правительства в Европе рухнет, как «костяшки домино», если продолжит развивать свою политику. Кроме того, премьер-министр считает, что если бы президентом США оставался Дональд Трамп, то конфликта на Украине вообще бы не было. Ранее URA.RU сообщало, что готовность Венгрии сделать первые шаги к нормализации отношений с Россией многие страны ЕС восприняли как предательство. Кроме того, Виктор Орбан заявлял, что спецоперация России на Украине может демонстративно положить конец господству западных стран. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Тем не менее в связи с ограничением поставки газа в Европу из России, западные страны стали испытывать заметные неудобства. В Европейской комиссии предложили новый план сокращения спроса на газ, чтобы сократить потребление топлива в Европе на 15% до следующей весны. Кроме того, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет принуждать страны ЕС к экономии газа в случае необходимости.