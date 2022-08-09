Властей ЯНАО заставят отремонтировать небезопасный дом

Прокуратура провела проверку дома с трещиной после публикации агентства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Мэрию Нового Уренгоя после публикации URA.RU заставили пересмотреть сроки капитального ремонта дома по улице Таежная, 17, в котором образовалась трещина в стене. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

«Несмотря на состояние дома, угрожающего жизни и здоровью жильцов, администрацией города не рассматривался вопрос о переносе сроков его [дома по улице Таежная] капитального ремонта. Прокуратура города в местную администрацию внесла представление об устранении нарушений закона. Во исполнение требований прокурора проведено заседание комиссии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально по региональной программе капремонта работы были запланированы на 2026—2028 года. Однако теперь комиссия приняла решения сместить сроки на 2023—2025 годы. Протокол заседания был направлен в соответствующий региональный фонд для изменения окружной программы.

Ранее сообщалось, что жители Нового Уренгоя, проживающие в доме по улице Таежная, 17, боятся обрушения здания из-за трещины, которая образовалась в стене. На жалобы жильцов коммунальные службы не реагировали.