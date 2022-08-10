В Минстрое РФ назвали условие для роста цен на жилье

В Минстрое не ожидают резкого роста стоимости недвижимости Фото: Размик Закарян © URA.RU

Цена жилья в России может вырасти в случае повышения стоимости ресурсов и рабочей силы. Об этом заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

«В ряде регионов идет снижение стоимости квадратного метра. Самое главное, чтобы не поднималась цена на ресурсы и на рабочую силу, и в итоге не поднималась цена в этих регионах, потому что объективных причин таких уж предпосылок для роста цен нет», — заявил Файзуллин в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, чем больше предложений на рынке, которые удовлетворяют спрос, тем ниже цена.

В конце июля стоимость недвижимости начала снижаться, как в новостройках, так и в старых домах, сообщает телеканал 360. Руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев отметил, что временным сдерживающим фактором стало снижение льготных ставок.