В Перми дом, где хранились бомбы, лишили особого статуса

10 августа 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Историки провели исследование, и решили исключить здание из реестра объектов культурного наследия Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми деревянный дом, расположенный по адресу Парковая, 2, исключили из единого госреестра объектов культурного наследия. Объект примечателен тем, что в годы революции в нем хранили бомбы, изготовленные на Мотовилихинских заводах. По информации госинспекции по охране объектов культурного наследия Прикамья, «дом не имеет историко-архитектурной ценности». «В 2022 году завершена процедура исключения из реестра объекта культурного наследия регионального значения „Частный дом Екатерины Игнатьевны Худяковой, где в 1905 г. находилась подпольная лаборатория по зарядке бомб“. […] Дом во многом утратил подлинные элементы. На фасадах дома отсутствует художественная отделка. Отделка интерьеров, представляющая историко-культурную ценность, отсутствует», — поясняет инспекция. Также отмечается, что Худякова не являлась собственницей дома, а являлась его арендатором. Кроме того, историки не подтвердили факт нахождения в доме лаборатории по зарядке бомб. Уточняется, что в нем «хранилась революционная литература, а также бомбы, снаряжаемые в Мотовилихе [Мотовилихинские заводы]». По мнению историков, важной роли в дальнейшем развитии революционных событий в Перми это обстоятельство не сыграло.

В Перми деревянный дом, расположенный по адресу Парковая, 2, исключили из единого госреестра объектов культурного наследия. Объект примечателен тем, что в годы революции в нем хранили бомбы, изготовленные на Мотовилихинских заводах. По информации госинспекции по охране объектов культурного наследия Прикамья, «дом не имеет историко-архитектурной ценности». «В 2022 году завершена процедура исключения из реестра объекта культурного наследия регионального значения „Частный дом Екатерины Игнатьевны Худяковой, где в 1905 г. находилась подпольная лаборатория по зарядке бомб“. […] Дом во многом утратил подлинные элементы. На фасадах дома отсутствует художественная отделка. Отделка интерьеров, представляющая историко-культурную ценность, отсутствует», — поясняет инспекция. Также отмечается, что Худякова не являлась собственницей дома, а являлась его арендатором. Кроме того, историки не подтвердили факт нахождения в доме лаборатории по зарядке бомб. Уточняется, что в нем «хранилась революционная литература, а также бомбы, снаряжаемые в Мотовилихе [Мотовилихинские заводы]». По мнению историков, важной роли в дальнейшем развитии революционных событий в Перми это обстоятельство не сыграло.