Глава ДНР: первый трибунал по военнопленным пройдет до конца лета

Точные сроки трибунала пока не определили, сообщил Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Первый трибунал по военнопленным пройдет до конца лета, скорее всего, он будет в Мариуполе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе. До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами. Задача — максимально открытое проведение трибунала», — сказал Пушилин журналистам. Информацию приводит ТАСС.

Ранее Пушилин заявил, что трибунал над националистами «Азова» (экстремистская и террористическая организация, запрещена на территории РФ) состоится в Мариуполе. Подготовка идет полными ходом, цитирует РАПСИ Пушилина. Следователям в России хватит собранной информации для организации суда над националистами с Украины, сообщали в Кремле.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Целью стало освобождение ДНР и ЛНР, а также демилитаризация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.