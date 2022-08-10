Глава ДНР: первый трибунал по военнопленным пройдет до конца лета

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Точные сроки трибунала пока не определили, сообщил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Первый трибунал по военнопленным пройдет до конца лета, скорее всего, он будет в Мариуполе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе. До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами. Задача — максимально открытое проведение трибунала», — сказал Пушилин журналистам. Информацию приводит ТАСС.

Ранее Пушилин заявил, что трибунал над националистами «Азова» (экстремистская и террористическая организация, запрещена на территории РФ) состоится в Мариуполе. Подготовка идет полными ходом, цитирует РАПСИ Пушилина. Следователям в России хватит собранной информации для организации суда над националистами с Украины, сообщали в Кремле.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Целью стало освобождение ДНР и ЛНР, а также демилитаризация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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Первый трибунал по военнопленным пройдет до конца лета, скорее всего, он будет в Мариуполе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе. До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами. Задача — максимально открытое проведение трибунала», — сказал Пушилин журналистам. Информацию приводит ТАСС. Ранее Пушилин заявил, что трибунал над националистами «Азова» (экстремистская и террористическая организация, запрещена на территории РФ) состоится в Мариуполе. Подготовка идет полными ходом, цитирует РАПСИ Пушилина. Следователям в России хватит собранной информации для организации суда над националистами с Украины, сообщали в Кремле. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Целью стало освобождение ДНР и ЛНР, а также демилитаризация Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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