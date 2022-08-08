Пушилин: трибунал над азовцами* пройдет в Мариуполе

Трибунал над националистами неизбежен, заявил Денис Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Трибунал над бойцами националистического батальона «Азов» (экстремистская и террористическая организация, запрещена на территории РФ) пройдет в Мариуполе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Могу точно подтвердить, что подготовка к трибуналу ведется, он неизбежен. Один из первых трибуналов будет в Мариуполе», — сказал Пушилин.

Ранее в Кремле заявляли, что следственным органам РФ хватит собранных данных, чтобы организовать суд над украинскими националистами. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям киевского режима, пишет RT.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. По словам президента России Владимира Путина она необходима для защиты республик Донбасса. Глава государства заявлял, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической и экстремистской организацией. Запрещен на территории России