Пушилин: трибунал над азовцами* пройдет в Мариуполе

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Пушилин и Пасечник на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пушилин денис
Трибунал над националистами неизбежен, заявил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Трибунал над бойцами националистического батальона «Азов» (экстремистская и террористическая организация, запрещена на территории РФ) пройдет в Мариуполе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Могу точно подтвердить, что подготовка к трибуналу ведется, он неизбежен. Один из первых трибуналов будет в Мариуполе», — сказал Пушилин.

Ранее в Кремле заявляли, что следственным органам РФ хватит собранных данных, чтобы организовать суд над украинскими националистами. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям киевского режима, пишет RT.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. По словам президента России Владимира Путина она необходима для защиты республик Донбасса. Глава государства заявлял, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической и экстремистской организацией. Запрещен на территории России

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Трибунал над бойцами националистического батальона «Азов» (экстремистская и террористическая организация, запрещена на территории РФ) пройдет в Мариуполе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Могу точно подтвердить, что подготовка к трибуналу ведется, он неизбежен. Один из первых трибуналов будет в Мариуполе», — сказал Пушилин. Ранее в Кремле заявляли, что следственным органам РФ хватит собранных данных, чтобы организовать суд над украинскими националистами. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям киевского режима, пишет RT. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. По словам президента России Владимира Путина она необходима для защиты республик Донбасса. Глава государства заявлял, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. *Националистический батальон «Азов» признан террористической и экстремистской организацией. Запрещен на территории России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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