Военно-космические силы РФ уничтожили до 100 украинских националистов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до ста националистов и более 20-ти единиц военной техники», — указано в сообщении ведомства. Также российские военные нанесли высокоточный удар по складу боеприпасов в населенном пункте Красногоровка в ДНР. В результате удара было ликвидировано до 30 украинских военнослужащих, а также уничтожено более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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Военно-космические силы РФ уничтожили до 100 украинских националистов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до ста националистов и более 20-ти единиц военной техники», — указано в сообщении ведомства. Также российские военные нанесли высокоточный удар по складу боеприпасов в населенном пункте Красногоровка в ДНР. В результате удара было ликвидировано до 30 украинских военнослужащих, а также уничтожено более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.