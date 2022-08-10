ВС России уничтожили десятки националистов и склад со снарядами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
ВКС России ликвидировали до 100 националистов, около 30 солдат ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военно-космические силы РФ уничтожили до 100 украинских националистов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до ста националистов и более 20-ти единиц военной техники», — указано в сообщении ведомства. Также российские военные нанесли высокоточный удар по складу боеприпасов в населенном пункте Красногоровка в ДНР. В результате удара было ликвидировано до 30 украинских военнослужащих, а также уничтожено более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военно-космические силы РФ уничтожили до 100 украинских националистов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до ста националистов и более 20-ти единиц военной техники», — указано в сообщении ведомства. Также российские военные нанесли высокоточный удар по складу боеприпасов в населенном пункте Красногоровка в ДНР. В результате удара было ликвидировано до 30 украинских военнослужащих, а также уничтожено более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...