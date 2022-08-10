ВС России уничтожили десятки националистов и склад со снарядами

10 августа 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

ВКС России ликвидировали до 100 националистов, около 30 солдат ВСУ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военно-космические силы РФ уничтожили до 100 украинских националистов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до ста националистов и более 20-ти единиц военной техники», — указано в сообщении ведомства. Также российские военные нанесли высокоточный удар по складу боеприпасов в населенном пункте Красногоровка в ДНР. В результате удара было ликвидировано до 30 украинских военнослужащих, а также уничтожено более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

Военно-космические силы РФ уничтожили до 100 украинских националистов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до ста националистов и более 20-ти единиц военной техники», — указано в сообщении ведомства. Также российские военные нанесли высокоточный удар по складу боеприпасов в населенном пункте Красногоровка в ДНР. В результате удара было ликвидировано до 30 украинских военнослужащих, а также уничтожено более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.