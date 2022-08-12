Врач и сомелье раскрыли пользу вина для здоровья

13 августа 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Вино содержит антиоксиданты и полезное вещество ресвератрол, заявили эксперты Фото: Размик Закарян © URA.RU Вино полезно благодаря красному веществу ресвератролу, которое защищает от грибковых заболеваний. Также в напитке содержатся полезные антиоксиданты. Об этом в беседе с URA.RU рассказали сомелье Тимур Саулебаев и диетолог Наталья Круглова. «В вине есть красное вещество, оно называется ресвератрол. Данный напиток защищает от грибковых заболеваний», — сообщил Тимур Саулебаев. Эксперт рассказал, что сам ресвератрол часто получают из зелени. Диетолог, в свою очередь, также заявила, что в вине есть и полезные свойства. «Определенная польза в вине есть, особенно, если это натуральные вина, там действительно присутствуют антиоксиданты, но мы можем получать их не только из вина, а из винограда темных сортов и граната», — объяснила Наталья Круглова. Диетолог утверждает, что особенную пользу можно заметить в сухих и красных винах. «Сухие хороши тем, что в них содержится меньше углеводов и сахаров, поэтому они содержат меньше калорий и меньше способствуют набору веса. В красных винах действительно антиоксидантов побольше за счет темного окрашивания винограда, то есть пигментов. Разница пользы между белыми и красными винами несущественна», — добавила Круглова. Сомелье подметил, что в вине важно знать норму — бокал вина за ужином Злоупотребление, в свою очередь, лишит напиток всей пользы. «Любой алкогольный напиток полезен, включая пиво, если ты знаешь меру. Но многие ее не соблюдают и испытывают проблемы со здоровьем», — утвердил Тимур Саулебаев. При этом вино не незаменимо в своих полезных свойствах, а потому пить его необязательно, отметила Круглова. «Использование вина допустимо и нормально, но если человек не любит вино, то исключительно ради пользы его пить точно не стоит», — заключила врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вино полезно благодаря красному веществу ресвератролу, которое защищает от грибковых заболеваний. Также в напитке содержатся полезные антиоксиданты. Об этом в беседе с URA.RU рассказали сомелье Тимур Саулебаев и диетолог Наталья Круглова. «В вине есть красное вещество, оно называется ресвератрол. Данный напиток защищает от грибковых заболеваний», — сообщил Тимур Саулебаев. Эксперт рассказал, что сам ресвератрол часто получают из зелени. Диетолог, в свою очередь, также заявила, что в вине есть и полезные свойства. «Определенная польза в вине есть, особенно, если это натуральные вина, там действительно присутствуют антиоксиданты, но мы можем получать их не только из вина, а из винограда темных сортов и граната», — объяснила Наталья Круглова. Диетолог утверждает, что особенную пользу можно заметить в сухих и красных винах. «Сухие хороши тем, что в них содержится меньше углеводов и сахаров, поэтому они содержат меньше калорий и меньше способствуют набору веса. В красных винах действительно антиоксидантов побольше за счет темного окрашивания винограда, то есть пигментов. Разница пользы между белыми и красными винами несущественна», — добавила Круглова. Сомелье подметил, что в вине важно знать норму — бокал вина за ужином Злоупотребление, в свою очередь, лишит напиток всей пользы. «Любой алкогольный напиток полезен, включая пиво, если ты знаешь меру. Но многие ее не соблюдают и испытывают проблемы со здоровьем», — утвердил Тимур Саулебаев. При этом вино не незаменимо в своих полезных свойствах, а потому пить его необязательно, отметила Круглова. «Использование вина допустимо и нормально, но если человек не любит вино, то исключительно ради пользы его пить точно не стоит», — заключила врач.