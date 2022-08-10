Тюменцы возмущены работой нелегального отеля

Жильцы дома по улице Первомайская, 50 жалуются на нелегальную гостиницу, расположенную в их доме Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Жильцы дома по улице Первомайская, 50 в Тюмени жалуются на нелегальную гостиницу, расположенную в их доме. Об этом URA.RU сообщил один из жителей Леонид. По словам тюменца, от гостей отеля постоянный шум и мусор.

«У нас на 4 этаже спокойно функционирует гостиница, хотя это запрещено в жилых домах. От их, зачастую неадекватных гостей, постоянный шум и кучи мусора. Сплошная антисанитария и грязь. Иногда вызывают ночных „подруг“, и соседям приходится это слушать. Случалось даже, когда эти отдыхающие угрожали жильцам дома, которые просили их быть потише», — рассказал Леонид агентству.

В управлении регионального Роспотребнадзора агентству сообщили, что деятельность гостиницы по данному адресу не установлена. Но также в ведомстве пояснили, что размещение гостиниц в жилых помещениях не допускается. «Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к эксплуатации помещений, зданий, сооружений оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов осуществляющих продажу товаров, выполнения работа и оказания услуг — размещение гостиниц в жилых помещениях не допускается», — пояснили в управлении. Это же касается апарт-отелей, комплекса апартаментов и хостелов.