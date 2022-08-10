10 августа 2022

Тюменцы возмущены работой нелегального отеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат мира по летнему биатлону. Пресс-конференция и подготовка. Тюмень, спальная, кровати, номер отеля
Жильцы дома по улице Первомайская, 50 жалуются на нелегальную гостиницу, расположенную в их доме Фото:

Жильцы дома по улице Первомайская, 50 в Тюмени жалуются на нелегальную гостиницу, расположенную в их доме. Об этом URA.RU сообщил один из жителей Леонид. По словам тюменца, от гостей отеля постоянный шум и мусор.

«У нас на 4 этаже спокойно функционирует гостиница, хотя это запрещено в жилых домах. От их, зачастую неадекватных гостей, постоянный шум и кучи мусора. Сплошная антисанитария и грязь. Иногда вызывают ночных „подруг“, и соседям приходится это слушать. Случалось даже, когда эти отдыхающие угрожали жильцам дома, которые просили их быть потише», — рассказал Леонид агентству.

В управлении регионального Роспотребнадзора агентству сообщили, что деятельность гостиницы по данному адресу не установлена. Но также в ведомстве пояснили, что размещение гостиниц в жилых помещениях не допускается. «Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к эксплуатации помещений, зданий, сооружений оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов осуществляющих продажу товаров, выполнения работа и оказания услуг — размещение гостиниц в жилых помещениях не допускается», — пояснили в управлении. Это же касается апарт-отелей, комплекса апартаментов и хостелов.

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Жильцы дома по улице Первомайская, 50 в Тюмени жалуются на нелегальную гостиницу, расположенную в их доме. Об этом URA.RU сообщил один из жителей Леонид. По словам тюменца, от гостей отеля постоянный шум и мусор. «У нас на 4 этаже спокойно функционирует гостиница, хотя это запрещено в жилых домах. От их, зачастую неадекватных гостей, постоянный шум и кучи мусора. Сплошная антисанитария и грязь. Иногда вызывают ночных „подруг“, и соседям приходится это слушать. Случалось даже, когда эти отдыхающие угрожали жильцам дома, которые просили их быть потише», — рассказал Леонид агентству. В управлении регионального Роспотребнадзора агентству сообщили, что деятельность гостиницы по данному адресу не установлена. Но также в ведомстве пояснили, что размещение гостиниц в жилых помещениях не допускается. «Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к эксплуатации помещений, зданий, сооружений оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов осуществляющих продажу товаров, выполнения работа и оказания услуг — размещение гостиниц в жилых помещениях не допускается», — пояснили в управлении. Это же касается апарт-отелей, комплекса апартаментов и хостелов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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