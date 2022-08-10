Пермяки и тюменцы помогут в борьбе с африканской чумой свиней

10 августа 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Разработка ученых позволит оперативно выявлять опасное заболевание у животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Совместная группа ученых из Перми и Тюмени разработала систему, которая позволит оперативно выявлять вирус африканской чумы свиней (АЧС). О проведенном исследовании URA.RU сообщили в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). В вузе пояснили, ученые предложили использовать для автоматизированной диагностики заболеваний систему на основе ПЦР-тестов. «Системы тестирования для выявления классической и африканской чумы, которые используют сейчас в мире, предназначены для ветеринарного персонала. Прибор российских ученых смогут использовать фермеры без специального образования. На специальных щупах, которые содержат моноклональные антитела вирусов чумы, будет проводиться иммунохроматографический анализ по типу тест-полосок», — приводит вуз слова одного из разработчиков, профессора кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского Политеха Сергея Костарева. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». В нем, помимо ученых ПНИПУ, приняли участие специалисты государственного аграрно-технологического университета, института ФСИН (Пермь) и государственного аграрного университета Северного Зауралья (Тюмень). Предполагается, что устройство будет состоять из пяти блоков. За диагностику биоматериала отвечают контроллер и компьютерная программа. Система самостоятельно анализирует результаты реакции и выдает информацию пользователю. Она уже прошла успешное тестирование, отмечают в Политехе. Вирус африканской чумы свиней остается одним из самых опасных болезней животных. В 2021 году на территории России было зарегистрировано около 200 случаев заболевания АЧС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Совместная группа ученых из Перми и Тюмени разработала систему, которая позволит оперативно выявлять вирус африканской чумы свиней (АЧС). О проведенном исследовании URA.RU сообщили в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). В вузе пояснили, ученые предложили использовать для автоматизированной диагностики заболеваний систему на основе ПЦР-тестов. «Системы тестирования для выявления классической и африканской чумы, которые используют сейчас в мире, предназначены для ветеринарного персонала. Прибор российских ученых смогут использовать фермеры без специального образования. На специальных щупах, которые содержат моноклональные антитела вирусов чумы, будет проводиться иммунохроматографический анализ по типу тест-полосок», — приводит вуз слова одного из разработчиков, профессора кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского Политеха Сергея Костарева. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». В нем, помимо ученых ПНИПУ, приняли участие специалисты государственного аграрно-технологического университета, института ФСИН (Пермь) и государственного аграрного университета Северного Зауралья (Тюмень). Предполагается, что устройство будет состоять из пяти блоков. За диагностику биоматериала отвечают контроллер и компьютерная программа. Система самостоятельно анализирует результаты реакции и выдает информацию пользователю. Она уже прошла успешное тестирование, отмечают в Политехе. Вирус африканской чумы свиней остается одним из самых опасных болезней животных. В 2021 году на территории России было зарегистрировано около 200 случаев заболевания АЧС.